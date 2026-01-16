Primele imagini cu noul telescop spațial puternic al NASA. Când își începe Roman misiunea de a descoperi 100.000 de lumi extraterestre

Nancy Grace Roman, noul telescop spațial al NASA. Sursa foto: NASA

NASA a prezentat recent primele imagini ale noului său telescop spațial Nancy Grace Roman, proaspăt construit, care ar putea ajuta în curând cercetătorii să caute exoplanete, să cartografieze Calea Lactee și să dezlege unele dintre cele mai mari mistere ale Universului, precum adevărata natură a materiei întunecate.

Experții au dezvăluit, de asemenea, cea mai probabilă dată de lansare a navei spațiale de nouă generație, confirmând că aceasta va decola, cel mai probabil, înainte de termen și ar putea începe să colecteze date înainte de sfârșitul anului 2026, potrivit Live Science.

Roman este următorul telescop spațial emblematic al NASA, după Telescopul Spațial Hubble, lansat în 1990, și Telescopul Spațial James Webb (JWST), lansat în 2021. Observatorul orbital poartă numele omului de știință vizionar Nancy Grace Roman — care a fost primul astronom-șef al NASA între 1960 și 1962 — și va funcționa alături de Hubble și JWST, fără a le înlocui.

Telescopul Roman, finalizat după 10 ani: „Ne aflăm pe pragul unor descoperiri științifice de neimaginat”

Noile fotografii, publicate pe 4 decembrie, îl arată pe Roman poziționat vertical într-o cameră sterilă de la Goddard Space Flight Center al NASA din Greenbelt, Maryland. Telescopul are o înălțime de aproximativ 12,7 metri și cântărește 4.166 de kilograme. Construcția sa a început în februarie 2016, iar proiectul s-a încadrat până acum în bugetul inițial de 4,3 miliarde de dolari, potrivit cercetătorilor.

Odată lansat, Roman va fi poziționat la aproximativ 1 milion de mile (1,6 milioane de kilometri) de Pământ, într-un punct Lagrange — un punct fix față de planeta noastră, unde gravitația a două obiecte se anulează. Punctul Lagrange specific va fi Soare–Pământ L2, unde se află deja JWST și telescoapele spațiale Gaia și Euclid ale Agenției Spațiale Europene.

„Finalizarea observatorului Roman ne aduce într-un moment definitoriu pentru agenție”, a declarat Amit Kshatriya, administrator asociat al NASA, într-un comunicat. „Știința transformatoare depinde de o inginerie riguroasă, iar această echipă a livrat — piesă cu piesă, test cu test — un observator care ne va extinde înțelegerea Universului.”

„Odată cu finalizarea construcției lui Roman, ne aflăm pe pragul unor descoperiri științifice de neimaginat”, a spus Julie McEnery, astrofizician la NASA Goddard și cercetător principal al proiectului Roman. „În primii cinci ani ai misiunii, este de așteptat să dezvăluie peste 100.000 de lumi îndepărtate, sute de milioane de stele și miliarde de galaxii.”

Ce va face Roman?

Roman este echipat cu două instrumente-cheie, care îi vor defini obiectivele pe parcursul misiunii inițiale de cinci ani (deși este probabil să rămână operațional mai mult timp).

Primul este Wide Field Instrument (WFI), o cameră de 288 de megapixeli atașată unui telescop cu oglindă de 7,9 picioare (2,4 metri), capabilă să capteze imagini de înaltă definiție ale sistemului solar exterior, ale marginilor Universului observabil și ale tuturor regiunilor intermediare, în lumină infraroșie prea slabă pentru a fi văzută de ochiul uman.

Unul dintre principalele obiective ale lui Roman va fi realizarea celei mai detaliate hărți de până acum a centrului Căii Lactee, în cadrul Galactic Plane Survey, care va ocupa cel puțin 25% din timpul total de observație.

Telescopul va explora, de asemenea, Universul îndepărtat în căutarea unor structuri precum roiurile de galaxii și uriașele „goluri cosmice”, care ar putea ajuta la identificarea materiei și energiei întunecate, a anunțat recent NASA.

Arma secretă a telescopului Roman

Arma secretă a telescopului este însă Instrumentul Coronograf, care va bloca lumina stelelor îndepărtate, permițând WFI să fotografieze exoplanetele din jurul acestora, în mod normal ascunse de strălucirea stelară.

Până în septembrie 2025, oamenii de știință au descoperit peste 6.000 de exoplanete în aproximativ 30 de ani. Roman este însă așteptat să descopere de peste 15 ori mai multe în doar cinci ani, ceea ce ar reprezenta un câștig major pentru cercetarea vieții extraterestre.

„Întrebarea «Suntem singuri?» este una uriașă, iar construirea instrumentelor care să ne ajute să răspundem este o provocare la fel de mare”, a declarat Feng Zhao, cercetător la Jet Propulsion Laboratory al NASA din California și manager al instrumentului Coronograf Roman. Acest dispozitiv ar putea „să ne aducă cu un pas mai aproape de acest obiectiv”, a adăugat el.

În total, Roman este așteptat să colecteze peste 20.000 de terabytes de date în primii cinci ani ai misiunii, echivalentul capacității de stocare a aproximativ 3.000 de iPhone-uri. „Volumul uriaș de date pe care Roman îl va transmite este uluitor”, a spus Dominic Benford, cercetător NASA și coordonator științific al programului Roman.

Când va ajunge în spațiu Telescopul Roman: Va fi lansat cu o rachetă SpaceX

Timp de ani de zile, lansarea lui Roman a fost programată pentru mai 2027, unii anticipând o amânare, așa cum s-a întâmplat cu alte misiuni NASA. De exemplu, JWST fusese inițial planificat pentru 2014, potrivit Planetary Society.

Totuși, la începutul anului trecut au apărut zvonuri potrivit cărora Roman nu doar că va respecta termenul, ci ar putea fi lansat chiar mai devreme.

Pe 5 ianuarie, la cea de-a 247-a reuniune a American Astronomical Society din Phoenix, Arizona, oamenii de știință implicați în proiect au confirmat aceste informații, anunțând că cea mai timpurie dată probabilă de lansare este 28 septembrie.

Roman va fi lansat cu o rachetă Falcon Heavy a companiei SpaceX, de la Kennedy Space Center al NASA din Florida, ceea ce presupune transportarea telescopului pe o distanță de peste 1.450 km de la Goddard înainte de decolare.

Acest transport este programat pentru luna iunie, iar respectarea calendarului va oferi un indiciu clar privind realismul unei lansări în septembrie.

Odată ajuns pe orbită, va fi nevoie de aproximativ 90 de zile pentru ca oamenii de știință să finalizeze etapele necesare începerii colectării de date, potrivit NASA. Astfel, dacă Roman va fi lansat pe 28 septembrie, este probabil să înceapă observațiile în jurul datei de 27 decembrie.