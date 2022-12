Noi dezvăluiri despre “Planeta infernului”. Are un ocean uriaș de lavă, iar un an durează 18 ore

"55 Cancri e" este cunoscută ca fiind "Planeta infernului". O nouă cercetare dezvăluie detalii inedite despre planeta care circulă pe o stea îndepărtată și are un ocean de lavă gigantic.

Oamenii de știință au publicat noi cercetări despre "Planeta infernului" și despre modul în care "super Pământul" fierbinte a devenit o minge de lavă pe orbită.

Cunoscută sub numele de 55 Cancri e sau porecla sa "Janssen", orbitează în jurul stelei sale atât de aproape încât un an durează doar 18 ore și are o suprafață care seamănă cu un ocean de lavă adâncă.

Se crede că temperaturile din timpul zilei au o medie de aproximativ 2573 grade Kelvin – sau 2.300C. Informațiile au fost făcute publice datorită unui nou instrument care a realizat măsurători ultraprecise ale luminii stelare care strălucește de pe soarele lui Janssen, cunoscut sub numele de Copernicus sau 55 Cnc.

În noua analiză orbitală publicată în revista Nature Astronomy, s-a dezvăluit că planeta orbitează în jurul lui Copernicus de 70 de ori mai aproape decât orbitează Pământul în jurul Soarelui, potrivit Alephnews.ro.

"Am aflat cum a ajuns acest sistem multiplanetar în starea sa actuală"

Deși planeta a fost întotdeauna fierbinte, este posibil ca ea să fi dobândit condițiile infernale doar datorită faptului că a fost atrasă de ecuatorul stelei sale, în urma schimbărilor de gravitație resimțite de Copernicus, de pitica roșie și de planetele surori ale lui Janssen.

Lily Zhao, un astrofizician care a condus studiul, a declarat: "Am aflat cum a ajuns acest sistem multiplanetar – unul dintre sistemele cu cele mai multe planete pe care le-am găsit – în starea sa actuală".

Cercetătorul a adăugat că, chiar și pe orbita sa inițială, planeta "era probabil atât de fierbinte încât nimic din ceea ce cunoaștem nu ar fi putut supraviețui la suprafață".

Live Science relatează că echipa de oameni de știință a dorit să studieze acest sistem îndepărtat pentru a evalua modul în care planetele au evoluat de-a lungul timpului și în ce fel este diferit de sistemul nostru solar, unde toate planetele ocupă planuri orbitale în mare parte identice.

Odată cu descoperirea și confirmarea sa, Janssen a devenit primul exemplu cunoscut de planetă cu perioadă foarte scurtă, cu durata de 18 ore pe an.

Orbita sa are o rază minimă de aproximativ două milioane de kilometri, în timp ce Pământul are o rază minimă de aproximativ 147 de milioane. Această descoperire este interesantă pentru oamenii de știință, a explicat Zhao, deoarece ar putea ajuta cercetătorii să identifice planetele ospitaliere în viitor și să înțeleagă probabilitatea ca o planetă primitoare să se transforme într-un infern acoperit de lavă.