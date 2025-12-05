Cercetătorii avansează spre dezvoltarea unui vaccin universal împotriva cancerului

1 minut de citit Publicat la 11:11 05 Dec 2025 Modificat la 11:11 05 Dec 2025

Noua formulă creată de specialiști a dovedit că a reușit să protejeze împotriva mai multor tipuri de cancer / FOTO: Getty Images

Cercetătorii de la Universitatea din Amherst, Massachusetts, au demonstrat că un vaccin bazat pe nanoparticule poate preveni mai multe tipuri agresive de cancer la șoareci, oferind protecție imună de durată și blocând metastazele. Această descoperire marchează un pas important spre dezvoltarea unui vaccin universal, cu potențial atât preventiv, cât și terapeutic, susțin aceștia.

Vaccinul experimental a prevenit cu succes melanomul, cancerul pancreatic și cancerul mamartriplu negativ la șoareci, menținând până la 88% dintre animale fără tumori, în funcție de tipul de cancer.

Cercetătorii au descoperit că prin activarea simultană a mai multor căi ale sistemului imunitar, formularea a generat răspunsuri puternice ale celulelor T, care au eliminat tumorile și au împiedicat răspândirea celulelor canceroase în plămâni, scrie SciTechDaily.

În trecut, au fost realizate mai multe experimente, însă nu au reușit performanțe similare. Toate animalele din grupurile de control au dezvoltat tumori în câteva săptămâni.

Experimentul a avut succes

Prabhani Atukorale, cercetătoarea principală, a afirmat că forța vaccinului constă în capacitatea lui de a genera memorie imună sistemică, ceea ce permite organismului să recunoască și să distrugă celulele canceroase mult timp după vaccinare.

Concret, cercetătorii au folosit un amestec de celule tumorale inactivate, care pune la dispoziție o varietate mai largă de antigene.

Noua formulă creată de specialiști a dovedit că a reușit să protejeze împotriva mai multor tipuri de cancer, fără a necesita secvențieri genetice personalizate.

Rata de respingere tumorală a fost de 88% în cancerul pancreatic, 75% în cancerul mamar și 69% în melanom.

Cercetătorii cred că această tehnologie poate fi adaptată atât pentru prevenție, cât și pentru tratament, în special pentru persoanele cu risc crescut.

Descoperirile au fost realizate la Universitatea din Amherst, Massachusetts.