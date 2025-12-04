Zeci de paciente cu cancer la sân din Germania au fost tratate greşit, pentru că un medic a interpretat greșit probele de țesut

Un medic din Germania a interpretat greșit probele de țesut de la 34 de femei. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Zeci de paciente cu cancer la sân din Bremen au primit tratamente greşite. Potrivit reţelei de spitale Gesundheit Nord, un medic din localitatea Göttingen, în Saxonia Inferioară, Germania, a interpretat greșit probele de țesut de la 34 de femei.

Pacientele afectate au primit terapie cu anticorpi și, în unele cazuri, chimioterapie ca urmare a diagnosticelor greșite, chiar dacă acest lucru nu era neapărat necesar. Potrivit grupului spitalicesc, acestea au fost tratate fie inutil, fie excesiv, cu medicamente mult prea puternice pentru tipul de patologie de care sufereau, relatează presa germană.

Astfel medicul anatomo-patolog a clasificat greșit 34 de mostre de țesut mamar, fie a văzut cancer unde nu era, fie a identificat eronat tipurile de tumori ori le-a considerat mult mai agresive decât erau în realitate.

Potrivit spitalului, rapoartele incorecte au fost emise de un medic responsabil cu evaluarea probelor de țesut în departamentul de patologie al spitalului Bremen-Mitte. Între octombrie 2024 și noiembrie 2025, aceasta ar fi interpretat greșit un anumit tip de marker la mai multe analize efectuate.

Paciente din alte spitale pentru care institutul a emis rapoartele medicale au fost, de asemenea, afectate. Seria de erori a fost descoperită de un ginecolog care a observat că tumorile la două dintre pacientele sale nu răspundeau la tratament așa cum era de așteptat, aşa că a verificat rapoartele. Medicul responsabil a fost demis din funcție.

Reţeaua de spitale a verificat ulterior toate analizele efectuate de medic: „Am investigat amănunțit incidentul”, a declarat un purtător de cuvânt al reţelei de spitale. Peste 500 de constatări au fost analizate şi s-a descoperit că în 34 de cazuri, rezultatele s-au dovedit a fi incorecte. Toate pacientele afectate au fost informate şi de asemenea, doctorul a fost eliberat din funcție.

Directorul spitalului și-a cerut scuze pacientelor şi a explicat că nu fiecare caz care implică un coleg înalt calificat este verificat. „Există măsuri de asigurare a calității, așa-numitele programe de testare a competenței, în cadrul cărora probele sunt trimise, analizate și apoi analizate de altcineva. Nu s-a găsit niciodată nimic neobișnuit acolo.” Spitalul va suporta consecințele erorii. Pentru a preveni astfel de erori în viitor, vor fi introduse controale suplimentare, cum ar fi principiul celor patru ochi.