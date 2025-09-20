Noul sistem de propulsie nucleară al NASA ar putea duce oamenii pe Marte în doar 6 luni

Această tehnologie ar putea reduce o călătorie dus-întors pe Marte la sub 420 de zile. Foto: NASA

Cercetătorii de la Ohio State University au dezvoltat un concept revoluționar de propulsie nucleară care ar putea reduce drastic timpul necesar pentru a ajunge pe Marte. Cu sprijinul NASA, proiectul numit Centrifugal Nuclear Thermal Rocket (CNTR) promite să schimbe fundamental modul în care explorăm spațiul, crescând eficiența și siguranța misiunilor interplanetare, scrie Daily Galaxy.

O soluție pentru a scurta drumul spre Marte

De zeci de ani, agențiile spațiale caută modalități prin care să reducă durata și riscurile misiunilor către Marte. Sistemul CNTR ar putea fi exact descoperirea așteptată. Folosind combustibil de uraniu lichid pentru a încălzi direct propulsantul, noul motor este de aproape două ori mai eficient decât modelele tradiționale de propulsie nucleară.

Această tehnologie ar putea reduce o călătorie dus-întors pe Marte la sub 420 de zile, iar zborul într-o singură direcție ar dura doar aproximativ 6 luni. Pe lângă siguranța sporită, un asemenea progres ar face misiunile cu echipaj uman mult mai realiste în următorul deceniu.

De ce e nevoie de propulsie nucleară?

Rachetele chimice, deși eficiente pentru lansări și misiuni scurte, nu oferă suficientă viteză și autonomie pentru explorarea adâncă a spațiului.

Călătoriile lungi expun astronauții la radiații, pierdere musculară și stres psihologic, factori care pot compromite misiuni de luni sau ani. CNTR ar putea reduce aceste riscuri prin timp de zbor mai scurt și transportul unor cantități mai mari de echipamente și provizii.

De altfel, sistemul promite o performanță mult superioară: 1.800 de secunde impuls specific, față de doar 450 de secunde pentru motoarele chimice convenționale.

Flexibilitate și resurse din spațiu

Un alt avantaj major al CNTR este versatilitatea. Spre deosebire de alte concepte de propulsie nucleară, acesta poate folosi mai multe tipuri de propulsant, precum amoniac, metan sau hidrazină.

Această caracteristică ar putea permite realimentarea navelor direct în spațiu, folosind resurse extrase de pe asteroizi sau obiecte din centura Kuiper. În teorie, viitoarele misiuni ar putea deveni mai sustenabile, fără dependență exclusivă de combustibilul lansat de pe Pământ.

Mai mult, CNTR ar putea deschide drumul și pentru misiuni robotice către planete îndepărtate precum Neptun, sau chiar pentru explorarea extremităților sistemului solar.

Provocări tehnice și drumul spre maturitate

Deși promițător, proiectul este încă la început. Printre provocările principale se numără menținerea stabilității motorului la pornire, funcționare și oprire, reducerea pierderilor de combustibil radioactiv, dar și garantarea fiabilității în condiții extreme.

Cercetătorii estimează că va fi nevoie de cel puțin 5 ani de dezvoltare și testare pentru un prototip complet funcțional. Sprijinul financiar și logistic al NASA este esențial pentru ca această tehnologie să ajungă la maturitate.