Nu există Premiu Nobel pentru Matematică: De ce Alfred Nobel a exclus acest domeniu din lista de științe onorate an de an

Premiul Nobel a fost instituit de Alfred Nobel, inginerul suedez faimos pentru inventarea dinamitei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Steffen Trumpf

Premiul Nobel este unul dintre cele mai prestigioase premii la nivel mondial, instituit de Alfred Nobel, inventatorul, inginerul și industriașul suedez, faimos pentru inventarea dinamitei. În testamentul său, Nobel și-a dedicat averea creării unor premii care să recompenseze aceia care au adus contribuții remarcabile pentru umanitate în domenii precum fizica, chimia, medicina, literatura și pacea.

Aceste premii sunt acordate anual pentru a celebra descoperiri și realizări care au un impact profund asupra lumii, ținând cont de viziunea lui Nobel de a recunoaște munca cu beneficii vizionare pentru societate și de a încuraja inovația și progresul.

Nu există un Premiu Nobel pentru Matematică

Interesant este că, în ciuda gamei largi de discipline recunoscute de Nobel, el nu a inclus niciodată matematica printre premiile sale, potrivit Times of India.

Această omisiune a stârnit multă curiozitate și speculații de-a lungul anilor, mai ales având în vedere rolul critic al matematicii în știință și tehnologie.

Care este motivul?

Pentru a înțelege de ce nu există un Premiu Nobel dedicat matematicii, este nevoie de o privire asupra istoriei, intențiilor originale ale premiului și dezvoltării unor premii alternative care recunosc excelența matematică.

Decizia lui Alfred Nobel de a nu include matematica în categoriile premiilor sale a fost una deliberată, deși motivele exacte rămân un amestec de context istoric și speculații. Una dintre cele mai solide explicații este că Nobel a dorit să recompenseze discipline care aveau beneficii imediate și practice pentru umanitate, cum ar fi medicina și fizica, în timp ce matematica era văzută ca fiind mai abstractă și teoretică la acea vreme, conform Universității din Waterloo.

Mituri populare sugerează motive personale, precum o rivalitate sau gelozie implicându-l pe Nobel și matematicieni, dar conform cercetărilor istorice, nu există dovezi solide care să susțină aceste povești. Nobel nu s-a căsătorit niciodată, deși a avut o amantă, iar poveștile despre un triunghi amoros sau gelozie profesională au fost demontate, conform cercetătorilor care au documentat viața și testamentul lui Nobel.

În plus, unii istorici propun că, având în vedere că existau deja premii prestigioase pentru matematică, precum cele instituite de matematicianul suedez Gösta Mittag-Leffler, Nobel ar fi putut considera inutilă crearea unui alt premiu concurent în acest domeniu.

Matematicienii au fost recunoscuți pentru Premiul Nobel

În ciuda absenței unui Premiu Nobel dedicat, matematicienii au fost recunoscuți în cadrul categoriilor legate de Nobel.

De exemplu, John Nash, laureat al Premiului Nobel Memorial pentru Științe Economice pentru munca sa în teoria jocurilor, demonstrează că perspectivele matematice sunt apreciate atunci când au aplicații practice, în lumea reală.

Comunitatea de matematicieni are propriile premii

Cel mai faimos este Medalia Fields

Ca răspuns la acest gol, comunitatea matematică a dezvoltat propriile onoruri prestigioase. Cel mai faimos este Medalia Fields, instituită în 1936 și adesea numită „Premiul Nobel al Matematicii”. Medalia Fields este acordată o dată la patru ani tinerilor matematicieni sub 40 de ani care au adus contribuții semnificative, având ca scop recunoașterea atât a realizărilor, cât și a potențialului viitor, conform Uniunii Internaționale de Matematică și Wikipedia. Spre deosebire de Premiul Nobel, are o limită de vârstă și premiază mai mulți laureați la fiecare ediție.

Premiul Abel este, de asemenea, o onoare de prestigiu în domeniul matematicii

Premiul Abel, instituit în 2002 de Academia Norvegiană de Științe și Litere, a fost conceput ca un premiu internațional anual, comparabil în mod direct cu Nobelul. Acesta onorează întreaga carieră, fără limite de vârstă, și are o recompensă monetară similară Premiului Nobel. Premiul Abel este considerat pe scară largă cel mai apropiat echivalent al unui Nobel în matematică.

Împreună, Medalia Fields și Premiul Abel asigură ca excelența matematică să primească recunoașterea globală pe care o merită. Chiar dacă nu există un Premiu Nobel pentru matematică, aceste premii continuă să celebreze strălucirea și impactul gândirii matematice asupra lumii noastre.