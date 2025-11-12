O furtună geomagnetică uriașă vine spre Pământ, după cea mai puternică erupție solară din 2025. Risc crescut de blackout

Publicat la 07:30 12 Noi 2025 Modificat la 07:30 12 Noi 2025

Erupția solară a fost de clasa X5.1, cea mai puternică din 2025. FOTO: Hepta

O erupție solară majoră de clasa X5.1, cea mai puternică din 2025 de până acum și cea mai intensă din octombrie 2024, a avut loc marți dimineață, potrivit space.com.

Explozia a declanșat pene puternice de curent radio, în Africa și Europa, perturbând comunicațiile radio de înaltă frecvență pe partea luminată de soare a Pământului.

Această explozie este cea mai recentă dintr-o serie de erupții solare intense de la pata AR4274, care a produs și o erupție de magnitudine X1,7 pe 9 noiembrie și una de magnitudine X1,2 pe 10 noiembrie.

Aceste erupții au fost însoțite de ejecții de masă coronală (CME) care s-ar putea combina și impacta Pământul peste noapte, declanșând posibil condiții de furtună geomagnetică puternică (G3) și aurore extinse, potrivit Centrului de Predicție Meteorologică Spațială al NOAA.

NASA estimează viteza CME la 1856 km/s.

CME lansată marți s-ar putea alătura, de asemenea, efectelor în timp ce se deplasează cu o viteză de 7,1 milioane de kilometri pe oră spre Pământ.

NOAA prezice că CME ar putea impacta Pământul în jurul prânzului, pe 12 noiembrie. Odată cu adăugarea acestei a treia CME, este posibil să experimentăm condiții de furtună geomagnetică severă (G4).

Erupțiile solare sunt clasificate în funcție de intensitate în cinci clase, A, B, C, M și X, fiecare pas reprezentând o creștere de zece ori a producției de energie. Erupțiile solare de clasa X sunt cele mai puternice, iar numărul care urmează după X descrie intensitatea erupției. La X5.1, această ultimă erupție se situează spre vârful scalei.

Erupția a trimis un val de raze X și radiații ultraviolete extreme spre Pământ, ionizând atmosfera superioară și provocând o degradare pe scară largă a semnalului radio. Au fost înregistrate întreruperi radio puternice (R3) deasupra Africii și Europei.