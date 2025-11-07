O nouă hartă cu rețeaua de drumuri a Imperiului Roman, ce totaliza 300.000 de kilometri, arată cât de sofisticată era aceasta

Noile studii efectuate de cercetători au relevat că rețeaua de drumuri a Imperiului Roman era, de fapt, mai mare cu peste 110.000 de kilometri decât se ştia până acum, iar întregul sistem rutier tocmai a fost cartografiat și este uluitor, conform Gizmodo.

Programul Itiner-e a realizat un nou set de date digitale de înaltă rezoluție și o hartă a drumurilor Imperiului Roman în jurul anului 150 d.Hr. O echipă de cercetători a folosit înregistrări arheologice și istorice, hărți topografice și imagini din satelit pentru a crea rețeaua gigantică rutieră, ce totalizează 299.171 km de drumuri pe aproape 4.000.000 km pătrați.

„Sistemul rutier al Imperiului Roman a fost esențial pentru structurarea circulației persoanelor, bunurilor și ideilor și pentru menținerea controlului imperial.

Cu toate acestea, el rămâne incomplet cartografiat și slab integrat în diverse surse, în ciuda secolelor de cercetări”, au scris cercetătorii într-un studiu publicat astăzi în revista Nature. Aceștia descriu Itiner-e drept „cel mai detaliat și cuprinzător set de date digitale deschise despre drumuri din întregul Imperiu Roman”.

Unde au descoperit noi drumuri

Când Imperiul Roman a atins apogeul în secolul al II-lea d.Hr., acesta cuprindea peste 55 de milioane de oameni, din Marea Britanie modernă până în Egipt și Siria.

Noua hartă dezvăluie cu 110.616 km mai multe drumuri decât estimările anterioare. Potrivit cercetătorilor, creșterea provine dintr-o acoperire mai mare a drumurilor din Peninsula Iberică, Grecia și Africa de Nord, precum și din modificarea drumurilor propuse anterior în funcție de peisajul real, cum ar fi drumuri de munte șerpuitoare, în loc de trasee drepte nerealiste.

Această resursă este transformatoare pentru înțelegerea modului în care mobilitatea a modelat conectivitatea, administrația și chiar transmiterea bolilor în lumea antică și pentru studiile dezvoltării milenare a mobilității terestre în regiune”, au declarat cercetătorii.

Ce cuprinde harta

În total, Itiner-e este alcătuit din 14.769 de secțiuni de drum, dintre care 34,6% sunt clasificate drept drumuri principale și 65,4% drept drumuri secundare. În mod notabil, doar 2,7% dintre locațiile precise ale drumurilor sunt sigure. 89,8% sunt cunoscute cu mai puțină precizie, iar 7,4% sunt teoretizate.

„Acest lucru arată o discrepanță între cunoștințele noastre despre existența și locația drumurilor romane: știm că toate drumurile incluse au fost folosite la un moment dat în perioada romană, dar locațiile lor precise nu sunt sigure”, a explicat echipa. De asemenea, au remarcat că Itiner-e nu reprezintă modul în care sistemul rutier s-a dezvoltat în timp.

La nivelul său cel mai elementar, Itiner-e oferă o nouă imagine impresionantă a teritoriilor romane antice, care te ajută să apreciezi cât de bine conectat era imperiul. Dacă îl compari cu o hartă modernă, s-ar putea chiar să găsești câteva idei de Paște uimitoare - cum ar fi faptul că drumul care leagă Bologna, Modena, Parma, Piacenza și Milano de astăzi este același cu cel care lega anticele Bononia, Mutina, Parma, Placentia și Mediolanum în anul 150 d.Hr.