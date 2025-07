O nouă lume tocmai a fost descoperită în Sistemul Solar. Amonit este un sednoid: Ar putea demonta miturile privind Planeta Nouă

Planeta pitică Pluto, Soarele și stelele. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Astronomii au descoperit un obiect care orbitează în jurul Soarelui mult dincolo de Pluto și care pune sub semnul întrebării teoriile privind o posibilă Planetă Nouă în sistemul nostru solar, potrivit Forbes. Obiectul, denumit deocamdată 2023 KQ14 și poreclit „Amonit”, a fost descoperit de astronomii din Japonia cu ajutorul Telescopului Subaru din Hawaii.

Anunțat într-un articol publicat astăzi în Nature Astronomy, obiectul nu este o planetă, ci un sednoid. Este doar al patrulea sednoid descoperit vreodată.

Amonit (2023 KQ14): Ce este un sednoid

Un sednoid este un obiect aflat dincolo de orbita lui Neptun care are o orbită foarte excentrică, similară cu cea a planetei pitice Sedna, unul dintre cele mai îndepărtate obiecte din sistemul solar cunoscute de astronomi.

Astronomii folosesc distanța dintre Pământ și Soare - o unitate astronomică sau „au” - pentru a măsura distanța în sistemul solar. Pe orbita sa eliptică, Sedna se apropie de Soare cu aproximativ 76 au, dar se îndepărtează până la 900 au. 2023 KQ14 se apropie la 66 au de Soare și se îndepărtează la 252 au.

Amonit (2023 KQ14) și ipoteza „planetei nouă”

În ultimele luni, astronomii au acordat o mare atenție planetei nouă. În mai, oamenii de știință din Taiwan care căutau o a noua planetă în sistemul solar au găsit indicii în imagini de arhivă. În iunie, un studiu al Universității Rice și al Institutului de Științe Planetare a cifrat la 40% șansele existenței unei a noua planete.

Motivul pentru care ar putea exista o a noua planetă este o aglomerare neobișnuită de corpuri minore în Centura Kuiper - sistemul solar exterior. Șase obiecte - Sedna, 2012 VP113, 2004 VN112, 2010 GB174, 2013 RF98 și 2007 TG422 - au toate orbite foarte alungite, dar orientate similar. Acestea par să fi fost „adunate” de influența gravitațională a unei planete.

De ce Amonit (2023 KQ14) ar putea „ucide” Planeta Nouă

Descoperirea lui 2023 KQ14 ar putea infirma această teorie, deoarece urmează o orbită diferită de cea a celorlalți sednoizi. „Faptul că orbita actuală a 2023 KQ14 nu se aliniază cu cele ale celorlalte trei sednoide scade probabilitatea ipotezei Planetei Nouă”, a declarat într-un comunicat de presă Dr. Yukun Huang de la Observatorul Astronomic Național din Japonia, care a efectuat simulări ale orbitei.

„Este posibil ca o planetă să fi existat cândva în Sistemul Solar, dar să fi fost ejectată ulterior, provocând orbitele neobișnuite pe care le vedem astăzi”. Dacă o a noua planetă chiar există, probabil că aceasta orbitează chiar mai departe de soare decât se presupune.

Cum a fost găsit Amonit (2023 KQ14)

Obiectul a fost găsit în cadrul proiectului de cercetare FOSSIL (Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy), de unde și porecla sa „Amonit”. Un amonit este o fosilă de cefalopodă care s-a stins în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani.

Acesta a fost descoperit în martie, mai și august 2023 de Subaru și confirmat în iulie 2024 cu ajutorul Telescopului Canada-France-Hawaii. De asemenea, a fost găsit în imagini de arhivă care datează de acum 19 ani, ceea ce a permis astronomilor să îi calculeze orbita.