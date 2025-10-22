O pereche de insule "sfinte" dintr-un lac african de un verde straniu adăposteşte relicve vechi de secole și împărați mumificați

Dek (centru) și Daga (dreapta jos) sunt două dintre insulele situate în apele verzi ale Lacului Tana, aflat în Etiopia. Sursa foto: NASA/Programul ISS

O fotografie făcută din spaţiu cu Pământul ilustrează o pereche de insule "sfinte" dintr-un lac african de un verde straniu adăpostesc relicve vechi de secole și împărați mumificați, a relatat publicaţia Live Science. Imaginea a făcut deja înconjurul lumii şi a atras atenţia a milioane de oameni.

O pereche de insule "sfinte" în Tana, cel mai mare lac din Etiopia

Un astronaut a realizat o poză în 2017 în care apar insulele Dek și Daga, ascunse în apele tulburi, pline de alge, ale Lacului Tana, situat în Etiopia. Conform sursei citate, ambele insule găzduiesc mănăstiri importante vechi, inclusiv locurile de odihnă ale a cinci împărați mumificați. Tana este cel mai mare lac al Etiopiei.

Imaginea fascinantă surprinde o pereche de insule aflate în apele verzui ale unuia dintre cele mai mari lacuri ale Africii. Atât pe insula Dek, dar şi pe Daga se află mănăstiri care păstrează relicve religioase de mare însemnătate, dar şi rămășițele mai multor împărați din vechime.

Lacul Tana în care sunt situate cele două insule "sfinte" are o suprafață medie de aproximativ 3.100 de kilometri pătrați – comparabilă cu statul american Rhode Island. Lacul, inclus pe lista rezervațiilor biosferei UNESCO, este situat în Platoul Etiopian, la circa 1.770 de metri deasupra nivelului mării, și are o adâncime maximă de aproape 15 metri.

Lacul Tana s-a format în urmă cu aproximativ 5 milioane de ani, când activitatea vulcanică a blocat un grup de râuri străvechi. Astăzi, el reprezintă principala sursă a Nilului Albastru – un afluent al fluviului Nil cu o lungime de circa 1.450 de kilometri, care străbate Etiopia și Sudanul.

Dek, cea mai mare dintre cele două insule "sfinte"

Jurnaliştii publicaţiei Live Science au mai scris că Dek, cea mai mare dintre cele două insule, se întinde pe aproximativ 7.5 kilometri la cel mai lat punct și are o populație de circa 5,000 de locuitori, în timp ce Daga măsoară aproximativ 1.6 kilometri lățime și nu este locuită permanent.

Văzute de sus, insulele Dek şi Daga se disting prin contrastul lor cu nuanțele lăptoase, verzi ale lacului, o cromatică dată de înfloririle algale favorizate de nutrienții proveniți din scurgerile agricole și apele uzate, conform Observatorului Pământului NASA.

Insula Dek se remarcă ca un centru agricol datorită solului său vulcanic fertil și precipitațiilor abundente, caracteristici ale Zonei de Convergență Intertropicală – un centură de presiune scăzută de lângă ecuator, predispusă la furtuni frecvente. Majoritatea suprafeței insulei este transformată în câmpuri agricole, care apar maro deschis și roșiatice din spațiu. Printre principalele culturi se numără porumbul, meiul, cafeaua și mango.

În fotografie, un lac portocaliu strălucitor se observă în colțul de sud-est al insulei Dek. Nu este clar ce anume îi conferă acestuia nuanțele vibrante, dar este posibil să fie legat de scurgerile agricole, potrivit Observatorului Pământului.

Cu toate acestea, cele mai fascinante locuri de pe cele două insule sunt, probabil, mănăstirile lor, care nu pot fi ușor observate din spațiu. Experții cred că există cel puțin o biserică sau mănăstire pe jumătate din cele peste 30 de insule din lac.





