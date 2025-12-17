O rachetă Ariane 6 a fost lansată cu doi noi sateliţi pentru sistemul Galileo. Momentul desprinderii de la sol

Lansarea de miercuri a fost a paisprezecea lansare operaţională a unor astfel de sateliţi. Sursa colaj foto: captură video YouTube/arianespace

O rachetă Ariane 6 a Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) a fost lansată miercuri de la portul spaţial din Guyana Franceză, având la bord doi noi sateliţi pentru sistemul european de navigaţie prin satelit Galileo, care deserveşte peste jumătate din populaţia lumii, transmit Space.com şi EFE, potrivit Agerpres. În calitate de stat participant, România a contribuit cu 0,3% la programul de dezvoltare Ariane 6 până la zborul inaugural.

La ora locală 02:01 (05:01 GMT), conform programului, racheta s-a desprins de la sol cu cei doi sateliţi ("Sat 33" şi "Sat 34"), care au început astfel o călătorie ce îi va duce, dacă toate fazele sunt finalizate cu succes în următoarele ore, pe o orbită situată la aproximativ 23.000 de kilometri deasupra suprafeţei Pământului.

Cei peste treizeci de sateliţi care alcătuiesc constelaţia Galileo permit poziţionarea precisă a miliarde de utilizatori prin intermediul telefoanelor mobile, vehiculelor şi altor dispozitive. De asemenea, aceştia sunt cruciali pentru traficul aerian şi maritim, pentru mii de infrastructuri critice şi pentru serviciile de urgenţă şi salvare.

Lansarea de miercuri a fost a paisprezecea lansare operaţională a unor astfel de sateliţi (un satelit de testare a fost lansat în 2005), un program care a început în 2011. Lansarea de astăzi a fost prima la bordul unei rachete Ariane 6, noul lansator european conceput pentru a asigura accesul autonom al Europei la spaţiu şi capabil să concureze cu cele dezvoltate de marile companii spaţiale, deoarece poate transporta încărcături utile foarte grele de până la 12 tone.

Cei doi sateliţi sunt programaţi să se desfăşoare la aproximativ 3 ore şi 20 de minute după lansare şi vor petrece apoi trei zile desfăşurându-şi panourile solare şi efectuând verificări ale sistemelor critice. Cei doi sateliţi vor intra apoi într-o fază de derivă şi poziţionare de patru luni înainte de a se stabili în poziţia lor orbitală finală pentru a începe operaţiunile.

Constelaţia Galileo înconjoară Pământul la o altitudine de 23.222 kilometri. Până în prezent, majoritatea sateliţilor componenţi au fost lansaţi la bordul rachetelor europene Ariane 5, care au fost retrase din uz în 2023, sau ale rachetelor Soiuz de construcţie rusească, un acord la care Europa a renunţat în urma declanşării războiului din Ucraina.

Europa a ales apoi rachetele Falcon 9 de la SpaceX pentru a transporta pe orbită sateliţii Galileo, dar după ce rachetele Ariane 6 au devenit operaţionale, continentul poate lansa aceste misiuni fără a depinde de furnizori externi.

Aceasta a fost a cincea lansare a rachetei Ariane 6, care a efectuat patru zboruri de succes în ultimul an, cea mai recentă fiind acum puţin peste o lună.

Sistemul Galileo, considerat cel mai precis din lume, este unul dintre programele emblematice ale UE şi este finanţat de Comisia Europeană. De la înfiinţarea sa, Agenţia Spaţială Europeană a condus proiectarea, dezvoltarea şi calificarea sa, precum şi contractarea lansărilor care au avut loc până în prezent.

Programul Galileo are un impact direct asupra numeroaselor activităţi zilnice ale milioanelor de cetăţeni din întreaga lume, deoarece facilitează navigaţia în mediile urbane, este integrat în sistemele de asistenţă la conducere şi şi-a dovedit utilitatea în sectoare precum agricultura, situaţiile de urgenţă sau operaţiunile logistice, pe lângă navigaţia aeriană şi maritimă, aminteşte EFE.