O „sferă perfectă” a fost descoperită în spațiu: Astronomii, uluiți de o relicvă cosmică

Obiectul pare a fi restul unei supernove, mai precis o sferă de material rezultat din explozia unei stele. Foto: Profimedia Images

Astronomii au identificat un obiect straniu și remarcabil în galaxia noastră: o sferă perfectă care i-a lăsat pe cercetători complet nedumeriți. Descoperirea a fost realizată cu ajutorul radiotelescopului australian ASKAP, în cadrul programului de cartografiere a Universului (EMU), scrie Science Direct.

Obiectul, numit Teleios – cuvânt grecesc care înseamnă „perfect” –, pare a fi restul unei supernove, mai precis o sferă de material rezultat din explozia unei stele. Deși natura sa generală este cunoscută, originea exactă și modul în care s-a format rămân un mister.

Echipa de cercetare, condusă de astrofizicianul Miroslav Filipović de la Universitatea Western Sydney din Australia, a publicat analiza inițială pe platforma științifică arXiv, urmând să fie evaluată pentru publicare în revista Publications of the Astronomical Society of Australia.

O supernovă… dar de care?

Teleios strălucește slab doar în spectrul radio, iar acest tipar sugerează că ar putea fi un rest al unei supernove extrem de luminoase, care apare când o pitică albă absoarbe prea multă materie de la o stea și explodează. Însă există un detaliu care nu se potrivește: nu s-au detectat raze X, ceea ce este neobișnuit pentru acest tip de explozie.

O altă ipoteză este că ar putea fi vorba despre o supernovă care lasă în urmă o „stea zombi”. Această teorie ar explica lipsa razelor X și alte caracteristici ale Teleios, dar presupune ca obiectul să fie mult mai aproape – la aproximativ 3.262 ani-lumină. Totuși, celelalte estimări sugerează că distanța reală ar putea fi fie de 7.175, fie de 25.114 ani-lumină – ceea ce complică analiza.

O sferă perfectă, o raritate cosmică

Forma aproape perfect sferică a restului de supernovă este și ea neobișnuită. De regulă, astfel de rămășițe sunt deformate de asimetriile exploziei sau de interacțiunile cu gazul și praful interstelar. În cazul lui Teleios, s-ar putea ca explozia să fi avut loc într-o regiune relativ goală, permițând o expansiune simetrică – un fenomen rar, dar posibil.

În funcție de distanța reală, Teleios ar putea avea între 11 și 157 de ani-lumină în diametru, ceea ce ar indica o vârstă cuprinsă între sub 1.000 de ani și peste 10.000 de ani.

Urmează observații mai detaliate

Cercetătorii spun că sunt necesare observații suplimentare, de înaltă rezoluție, pentru a determina cu exactitate distanța și compoziția acestui obiect ciudat. „Toate scenariile posibile prezintă provocări, mai ales în lipsa radiațiilor X, care ar trebui să fie detectabile conform modelelor noastre evolutive”, scriu autorii.

Deocamdată, Teleios rămâne un mister fascinant și un nou indiciu al complexității Universului nostru.