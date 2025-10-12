O specie nouă din vremea dinozaurilor a fost descoperită pe Coasta Jurasicului: „Dragonul sabie” ar putea rezolva un mister evolutiv

O specie nouă din vremea dinozaurilor a fost descoperită: „Dragonul sabie”. Sursa foto: Dean Lomax, Judy Massare, and Erin Maxwell

Un schelet fosil aproape complet, descoperit pe „Coasta Jurasicului” din Marea Britanie, reprezintă o specie nou identificată de reptilă marină străveche care a trăit alături de dinozauri, potrivit Live Science.

Ihtiozaurul, denumit Xiphodracon goldencapsis, avea probabil o lungime de aproximativ 3 metri în perioada în care a trăit, potrivit unui studiu publicat vineri, 10 octombrie, în revista Papers in Palaeontology. Avea orbite oculare mari și un bot lung și îngust, în formă de sabie.

Specimenul datează dintr-o perioadă a Jurasicului timpuriu cunoscută sub numele de Pliensbachian, care a durat aproximativ între 193 și 184 de milioane de ani în urmă. Studiind un fosil de ihtiozaur din această perioadă, oamenii de știință ar putea afla mai multe despre un moment critic din evoluția acestor animale acvatice, potrivit studiului.

› Vezi galeria foto ‹

Ce este „Coasta Jurasicului”

Colecționarul de fosile Chris Moore a descoperit rămășițele în 2001, de-a lungul Coastei Jurasicului - o porțiune de 154 de kilometri de litoral din Dorset, cunoscută ca un adevărat tezaur de fosile.

Moore a vândut fosila Muzeului Regal Ontario din Canada la scurt timp după aceea. Deși a fost identificată ca fiind un ihtiozaur, aceasta nu a fost studiată în detaliu decât recent.

„Îmi amintesc când am văzut pentru prima dată scheletul, în 2016,” a declarat Dean Lomax, coautor al studiului și paleontolog la Universitatea din Manchester și Universitatea din Bristol. „Atunci știam că este ceva neobișnuit, dar nu mă așteptam să joace un rol atât de important în umplerea unui gol în înțelegerea noastră despre o schimbare faunistică complexă din perioada Pliensbachian.”

Numele noului gen, Xiphodracon, provine din grecescul „xiphos” (sabie) și „dracon” (dragon) – o referire la porecla ihtiozaurilor, „dragoni marini”. Numele speciei, goldencapsis, provine de la Golden Cap, locul de pe Coasta Jurasică unde a fost descoperit ihtiozaurul.

Cum a trăit și cum a murit ihtiozaurul

Fosila oferă și indicii despre cum a trăit și cum a murit exemplarul de ihtiozaur.

„Oasele membrelor și dinții sunt deformați într-un mod care indică o rană gravă sau o boală în timpul vieții animalului, iar craniul pare să fi fost mușcat de un prădător de mari dimensiuni – cel mai probabil o altă specie, mult mai mare, de ihtiozaur – ceea ce ne oferă o posibilă cauză a morții acestui exemplar,” a spus coautoarea studiului Erin Maxwell, curator al vertebratelor acvatice fosile la Muzeul de Istorie Naturală de Stat din Stuttgart, Germania. „Viața în oceanele Mezozoicului era o perspectivă periculoasă.”

„Dragonul sabie” ar putea ajuta la rezolvarea unui mister evolutiv

X. goldencapsis ar putea, de asemenea, să ajute la clarificarea unei schimbări majore în speciația ihtiozaurilor în Jurasicul timpuriu. Deși oamenii de știință au descoperit multe fosile de ihtiozauri de dinainte și de după perioada Pliensbachian, cele două grupuri au foarte puține specii în comun, ceea ce sugerează o schimbare evolutivă majoră în acea perioadă. De altfel, fosilele de ihtiozauri din Pliensbachian sunt rare.

Ihtiozaurul descoperit „este mai apropiat de speciile din a doua parte a Jurasicului timpuriu… iar descoperirea sa ajută la stabilirea momentului în care a avut loc această schimbare faunistică, care se pare că s-a produs mult mai devreme decât se credea”, a explicat Lomax. Cu alte cuvinte, schimbarea a avut loc cel mai probabil la începutul Pliensbachianului. Cu toate acestea, cauza acestei schimbări majore rămâne necunoscută.

Pentru moment, fosila X. goldencapsis va fi expusă la Muzeul Regal Ontario.