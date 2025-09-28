Oamenii au descoperit 6.000 de planete dincolo de Sistemul Solar. Următoarea provocare: găsirea unor lumi asemănătoare Pământului

NASA marchează un nou prag istoric în explorarea exoplanetelor. sursa foto: Getty

La doar două decenii după ce astronomii au identificat prima exoplanetă, omenirea a ajuns la o cifră impresionantă: 6.000 de lumi confirmate dincolo de Sistemul Solar. NASA a făcut anunțul și spune că numărul va crește și mai rapid odată cu lansarea noii generații de telescoape, scrie Live Science.

Cum a început „epoca exoplanetelor”

Totul a început în 1992, când a fost descoperit un sistem cu două planete care orbitau un pulsar. Trei ani mai târziu, în 1995, astronomii au identificat prima exoplanetă în jurul unei stele similare Soarelui.

Odată cu misiunile NASA Kepler și TESS, numărul descoperirilor a explodat: în 2015, Kepler atingea pragul de 1.000 de planete confirmate, iar în 2016 au fost descoperite aproape 1.500 într-un singur an.

În martie 2022, s-a depășit borna de 5.000, iar acum a venit momentul pentru un nou record – 6.000 de exoplanete confirmate.

O picătură într-o mare de stele

Deși 6.000 pare mult, raportat la cele aproximativ 100 de miliarde de planete estimate în Calea Lactee, e doar o fracțiune. Totuși, pentru o civilizație aflată abia la începutul explorării spațiale, descoperirea este una uriașă.

Exoplanetele sunt greu de detectat. Unele sunt ascunse în lumina orbitoare a stelelor, altele sunt prea departe sau au orbite care nu le fac vizibile din perspectiva noastră. Tehnologiile noi vor aduce însă tot mai multe lumi în raza noastră de observație.

Lumi stranii: de la „Jupiteri fierbinți” la planete unde plouă cu fier

Diversitatea exoplanetelor descoperite a uimit comunitatea științifică. Unele sunt „Jupiteri fierbinți”, giganți gazoși care își orbitează stelele în doar câteva zile. Altele au perioade orbitale de câteva ore, mult mai rapide decât Mercur.

Există planete „blocate” gravitațional, cu o față arsă de soare și alta înghețată, dar și lumi cu presiuni și temperaturi extreme, unde ar putea ploua cu fier sau unde densitatea e mai mică decât a polistirenului expandat. Unele ar putea fi acoperite integral de oceane, altele îmbibate cu gaze toxice.

Marea întrebare: suntem singuri?

„Fiecare tip de planetă pe care îl descoperim ne spune ceva despre condițiile în care se pot forma planetele și, în cele din urmă, cât de frecvente pot fi planetele asemănătoare Pământului și unde ar trebui să le căutăm”, explică Dawn Gelino, coordonatoarea Programului de Explorare a Exoplanetelor al NASA. „Dacă vrem să aflăm dacă suntem singuri în univers, aceste informații sunt esențiale”.

Cum sunt descoperite exoplanetele

Majoritatea descoperirilor sunt indirecte:

Metoda tranzitului – măsoară câtă lumină se estompează atunci când o planetă trece prin fața stelei sale (responsabilă pentru aproape 4.500 de descoperiri).

Viteza radială – detectează micile oscilații ale stelei cauzate de atracția gravitațională a planetei.

Astrometria și lensingul gravitațional – surprind mișcări minuscule sau distorsiuni ale luminii provocate de o planetă.

Doar sub 100 de planete au fost observate direct, iar acest tip de observație este singurul care poate oferi date precise despre compoziția atmosferelor lor.

Ce urmează: o avalanșă de lumi noi

În iulie 2025, TESS avea deja pe lista de așteptare peste 7.600 de candidați, dintre care doar aproximativ 600 confirmați. Misiuni precum PLATO (2026) și Nancy Grace Roman Space Telescope (2027) vor aduce mii de noi descoperiri.

Europa pregătește observatoare precum CHEOPS și ARIEL, axate pe analiza detaliată a planetelor cunoscute, iar Statele Unite vor să lanseze Habitable Worlds Observatory, dedicat căutării planetelor locuibile.

Nici China nu stă pe loc: telescopul său Earth 2.0, programat pentru 2028, va căuta exoplanete de dimensiunea Terrei.

Sfântul Graal: planete locuibile

Miza finală rămâne descoperirea unei lumi asemănătoare Pământului, unde viața ar putea exista. Telescopul spațial James Webb (JWST) a început deja să analizeze atmosferele unor exoplanete și să caute biosemnături – indicii chimice ale vieții –, însă deocamdată rezultatele sunt doar promițătoare, nu definitive.