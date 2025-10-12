Oamenii de știință au descoperit ceva îngrijorător care se scurge din adâncurile Antarcticii

Oamenii de știință au descoperit că metanul, gaz care încălzește planeta, se scurge din fisurile din adâncurile mării din jurul Antarcticii. Fenomenul apare pe măsură ce regiunea se încălzește, iar scurgerile noi apar într-un „ritm uimitor”, avertizează cercetătorii, relatează CNN.

Cantități mari de metan s-au acumulat de-a lungul mileniilor sub substratul marin din întreaga lume. Gazul poate ieși prin fisuri și se ridică la suprafață sub formă de bule. Despre aceste scurgeri se cunosc foarte puține lucruri, nu se știe câte există, cât metan ajunge în atmosferă și cât este consumat de microbii care trăiesc în ocean.

Metanul reține de aproximativ 80 de ori mai multă căldură decât dioxidul de carbon în primii 20 de ani, ceea ce îl face un poluant extrem de puternic.

În prezent, scurgerile din Antarctica sunt printre cele mai puțin studiate de pe planetă. O echipă internațională de cercetători au folosit nave, vehicule telecomandate și scafandri pentru a analiza Marea Ross, la adâncimi de 5.119 metri. Multe dintre scurgeri au fost găsite în zone studiate anterior, ceea ce sugerează că acestea sunt noi. Cercetătorii consideră că acest lucru indică o „schimbare fundamentală” în eliberarea metanului din regiune.

„Ce se credea rar devine acum un fenomen răspândit”, spune Sarah Seabrook, cercetătoare marină la Earth Sciences New Zealand. Anterior, în Antarctica exista o singură scurgere activă confirmată.

Oamenii de știință avertizează că metanul ar putea ajunge rapid în atmosferă și poate creea o poluare suplimentară neprevăzută în modelele climatice. De asemenea, gazul ar putea avea efecte asupra vieții marine.