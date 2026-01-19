Oamenii de știință avertizează asupra unei „schimbări de regim” în oceane. „Patul” de alge marine se extinde accelerat

Cercetătorii avertizează cu privire la o potențială „schimbare de regim” în oceane, ca urmare a creșterii rapide a populației de alge marine, relatează The Guardian. Ea pare să fie o consecință a încălzirii globale și a poluării excesive a oceanelor cu resturi agricole și alți poluanți.

De-a lungul ultimelor două decenii, cantitatea de alge marine a crescut cu 13,4% pe an în zona tropicală a Atlanticului și în Pacificul de vest. Cea mai mare creștere a avut loc după anul 2008, conform cercetătorilor de la University of South Florida.

Într-un nou articol științific, experții spun că această schimbare la nivelul oceanelor ar putea să provoace schimbări importante în ecologia și geochimia apei oceanice și ar putea să accelereze distrugerea climei.

„Înainte de 2008, nu erau extinderi majore ale paturilor de macro-alge, cu excepția Mării Sargaselor”, spune Chuanmin Hu, profesor de oceanografie la USF College of Marine Science și autor senior al lucrării.

„La scară globală, pare că suntem martorii unei schimbări de regim de la un ocean cu puține macro-alge la unul bogat în ele”.

Hu și colegii săi au realizat cercetarea ca răspuns la informații tot mai dese despre creșterea volumului de alge marine în Atlantic și Pacific.

Cel mai bun exemplu este „Marea Centură Atlantică a Sargaselor”, vizibilă din spațiu. Ea se întinde din Golful Mexicului până la gura de vărsare a fluviului Congo.

Alte „paturi” de alge sunt „inelul” din jurul Insulelor Chatham, în largul coastelor neo-zeelendeze și „valul roșu” din largul coastei floridiene.

Cercetătorii au folosit Inteligența Artificială pentru a scana 1,2 milioane de fotografii din satelit făcute oceanului planetar. Ei au observat că volumul algelor a crescut cu 13,4% pe an în perioada examinată.

Paturile de micro-alge, precum fitoplanctonul, au crescut și ele, dar la un ritm mult mai redus – cu unu la sută pe an.

„Ce este notabil este că mare parte din creștere s-a produs în ultimul deceniu, direct proporțional cu încălzirea accelerată a oceanului care a început în 2010”, scriu autorii.