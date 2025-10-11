Oamenii sunt îngroziți de „creierele umane” crescute în laborator

Mai exact, este vorba despre un organoid cerebral. Foto: Getty Images

La începutul acestui an, cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins au făcut un anunț care a stârnit uimire și neliniște în același timp: au reușit să creeze un mini-creier uman complet în laborator, scrie Futurism.

Mai exact, este vorba despre un organoid cerebral — o mică masă de țesut uman crescută din celule stem, concepută pentru a imita funcțiile unui creier real. Aceste organoide sunt folosite pentru a studia bolile neurologice și pentru a testa noi tratamente, fără a fi nevoie de experimente pe oameni.

Însă descoperirea a ridicat întrebări tulburătoare. Unii oameni de știință se tem că aceste „mini-creiere” ar putea deveni conștiente în viitor, chiar și în interiorul unei eprubete. Iar acest lucru ridică probleme etice uriașe.

Un experiment fascinant sau o linie care nu ar trebui trecută?

Un sondaj realizat recent de Live Science, la care au participat 657 de cititori, a arătat cât de divizată este opinia publică. La întrebarea „Dacă organoidele cerebrale devin conștiente, ar trebui să experimentăm pe ele?”, răspunsurile au fost surprinzător de împărțite:

23% dintre respondenți au spus un „NU” categoric — considerând că nu există nicio justificare etică pentru a experimenta pe creiere conștiente, fie ele și microscopice. „Nu văd nicio descoperire care să merite viețile acestor ființe create, odată ce devin conștiente”, a scris un cititor. „N-am gură, dar trebuie să țip…”

25% au spus că testele ar fi acceptabile doar pe organoide inconștiente, cu condiția ca acestea să fie monitorizate constant pentru semne de conștiință.

22% au fost de acord cu experimentele și pe organoide conștiente, dar au cerut reglementări clare privind bunăstarea acestora.

19% au considerat că nu este nevoie de nicio modificare a regulilor actuale. Restul au rămas indeciși.

Cât de aproape suntem de un creier conștient creat artificial?

Deocamdată, oamenii de știință nu pot spune cu certitudine cât de departe suntem de un organoid cu o formă reală de conștiință. Totuși, experimentele recente indică o evoluție rapidă: dacă la început organoidele erau structuri simple, acum cercetătorii pot combina regiuni diferite ale materiei cerebrale, formând rețele neuronale tot mai complexe.

De aici, nu e greu să-ți imaginezi momentul în care, undeva într-un laborator, un „gând” ar putea apărea din milioane de neuroni artificiali.