”Oraș spațial” pe legendarul Drum al Mătăsii. Tot ce se întâmplă acolo este monitorizat prin radar

3 minute de citit Publicat la 23:30 10 Oct 2025 Modificat la 23:32 10 Oct 2025

În anul 2028, Samarkan, orașul de pe Drumul Mătăsii va găzdui Congresul Internațional de Astronautică (IAC). FOTO Getty Images

Samarkand, din Uzbekistan, odinioară casa marelui astronom și conducător Mirzo Ulugbek, se pregătește să redevină un simbol al cunoașterii și explorării spațiale. În anul 2028, orașul de pe Drumul Mătăsii va găzdui Congresul Internațional de Astronautică (IAC), cel mai mare eveniment global dedicat industriei spațiale. Decizia marchează un moment istoric: Samarkand devine primul oraș din Asia Centrală care organizează acest prestigios congres, devansând candidaturi din China, India și Bahrain, scrie Euronews.

După înființarea Agenției Spațiale Uzbekcosmos în 2019, Uzbekistanul și-a accelerat programul de dezvoltare spațială, integrând tehnologiile satelitare în guvernanță, protecția mediului și dezvoltarea economică.

„La începutul anului 2025, Uzbekistanul a devenit una dintre puținele țări din lume care au făcut obligatorie utilizarea datelor de teledetecție prin lege”, a explicat Muhiddin Ibragimov, director adjunct al Uzbekcosmos. „Aceasta garantează că informațiile satelitare sunt integrate oficial în procesele de planificare și luare a deciziilor.”

Prin imagini optice și radar, agenția monitorizează utilizarea terenurilor, resursele de apă, activitatea agricolă și extinderea urbană, identificând chiar și defrișările ilegale sau construcțiile neautorizate. Sistemele automate compară aceste date cu bazele naționale și trimit alerte ministerelor competente pentru intervenții rapide.

„Folosim și monitorizare radar pentru siguranța infrastructurii”, a adăugat Ibragimov. „Analizând semnalele radar, putem detecta deplasări de teren sau structurale de ordinul milimetrilor, esențiale pentru monitorizarea barajelor, rezervoarelor și instalațiilor industriale înainte ca riscurile să devină dezastre.”

În 2024, Uzbekcosmos a extins amploarea și precizia sistemelor de monitorizare națională, analizând domenii precum ecologia, geologia, agricultura și silvicultura. Prin imagini satelitare de înaltă rezoluție și tehnologii geoinformaționale, agenția a identificat peste 100.000 de nereguli în utilizarea terenurilor.

Aceste progrese permit autorităților să combată abuzurile, să îmbunătățească supravegherea mediului și să promoveze gestionarea durabilă a resurselor. În paralel, Uzbekistanul a adoptat noi legi și decrete pentru reglementarea activităților spațiale, introducerea sistemelor radar de monitorizare seismică la baraje și integrarea tehnologiilor aerospațiale în sectoarele economice-cheie.

Pe termen mediu, țara intenționează să dezvolte educația spațială și conștientizarea publică, să implice universitățile și companiile private în proiecte de cercetare și să încurajeze tinerii uzbeci să urmeze cariere în știință, tehnologie și inovație.

Uzbekcosmos a încheiat parteneriate și memorandume de colaborare cu instituții din China, Japonia, Turcia, Azerbaidjan și alte state, promovând educația și inovarea la nivel național. Programe precum World Space Week, NASA Space Apps Challenge și proiecte de sateliți studențești au stimulat implicarea tinerilor în domeniul aerospațial.

„Spațiul a fost mereu o chestiune internațională”, afirmă Angelina Bekasova, expertă în politici spațiale la Ministerul Economiei din Letonia. „Țări precum Uzbekistanul nu mai sunt doar clienți ai tehnologiei, ci co-creatori de soluții, construind sisteme de observare a Pământului și dezvoltând infrastructura terestră. Această viziune comună face cooperarea dintre Europa și Asia Centrală mai eficientă și benefică pentru ambele părți.”

Samarkand , gazda Congresului Astronautic Internațional din 2028

Anunțul oficial a fost făcut în timpul Congresului IAC 2025 de la Sydney, Australia. Uzbekistanul a câștigat competiția datorită unei propuneri inovatoare: transformarea Complexului Silk Road într-un „Oraș Spațial” în care participanții să nu doar asiste la conferințe, ci să trăiască o experiență științifică completă.

„Ideea noastră a fost să îmbinăm știința cu cultura, să facem din congres o experiență, nu doar un eveniment academic”, a declarat Muhiddin Ibragimov, care a condus delegația uzbecă la Sydney. „Conceptul de ‘Space City’ din Samarkand a fost primit cu un entuziasm extraordinar.”

Congresul IAC 2028 este așteptat să aducă peste 10.000 de participanți, printre care agenții spațiale majore precum NASA, ESA, JAXA, ISRO și Roscosmos, dar și lideri din sectorul privat, Axiom Space, Planet, Maxar, Starlink și OneWeb.

Evenimentul precedent, găzduit de Sydney în 2025, a generat venituri de aproximativ 26 de milioane de euro, iar experții estimează beneficii economice similare sau chiar mai mari pentru Uzbekistan.

Alegerea Samarkandului poartă o puternică semnificație simbolică. Cu aproape șase secole în urmă, astronomul și conducătorul Mirzo Ulugbek a transformat orașul într-un centru global al științei, construind un observator celebru pentru precizia sa.

„Acum șase secole, Ulugbek a ridicat un observator care a făcut din Samarkand un centru mondial al cunoașterii”, a scris Sherzod Shermatov, ministrul uzbec al tehnologiilor digitale. „În 2028, cel mai mare eveniment spațial al lumii va avea loc aici, punând bazele celei de-a Treia Renașteri a Uzbekistanului.”