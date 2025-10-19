Organisme blocate de sute de ani în solul din Toronto au revenit la viață

Un proiect masiv de restaurare a zonei de coastă din Toronto a dus la descoperiri biologice uimitoare, demonstrând o reziliență neașteptată a naturii: viermi, purici de apă și semințe, unele datând din anii 1500, au fost „readuse la viață” din solul îngropat de peste un secol, potrivit The Guardian.

O scenă uimitoare sub microscop

Descoperirea s-a produs în laboratorul Universității din Toronto. Ecologul Shelby Riskin și echipa sa analizau mostre de sol vechi de un secol, extrase din rămășițele unei mlaștini care fusese îngropată sub aproape 7,6 metri de pământ.

„Ne-am uitat printr-un microscop și am urmărit cu uimire cum o creatură maronie, asemănătoare unui vierme, ronțăia cu lăcomie cocoloașe verzi de alge”, a declarat Riskin.

Alături de viermi, o mulțime de alte viețuitoare, inclusiv purici de apă și larve, au revenit la viață, fiind prinse în sol cel puțin de la sfârșitul anilor 1800. Riskin subliniază că aceste descoperiri neașteptate validează abordarea de a folosi solurile native în eforturile de restaurare, dovedind că „microbii, nutrienții, toate acele piese...erau gata să facă solul un ecosistem înfloritor”, adaugă el.

Comori din trecutul orașului

Descoperirile au fost făcute pe șantierul noului curs al unui râu din Toronto, când utilajele au scos la lumină lăstari de papură și rogoz din perioada preindustrială. Descoperirea a fost atât de neașteptată, încât a oprit utilajele de construcții.

Melanie Sifton, expertă în horticultură, a descris momentul ca fiind „ca și cum ai găsi o comoară îngropată”.

Această descoperire a condus la analiza aprofundată a solului, care a scos la iveală și alte „comori” botanice, menționează ea.

S-au salvat rămășițele uneia dintre cele mai mari și mai importante mlaștini de turbă din regiune.

S-a descoperit polen de la castanul american, un arbore acum dispărut în zonă.

A fost găsită inclusiv o sămânță datând din anii 1500.

Proiectul care a transformat o zonă industrială aridă într-un peisaj nou, a inclus crearea unei noi insule, numită Ookwemin Minising, care în limba Anishinaabe înseamnă „locul cireșilor negri”.

Shelley Charles, o femeie în vârstă care a contribuit la denumirea insulei, a subliniat că descoperirile validează perspectiva holistică a indigenilor asupra naturii. Acest proiect a devenit „o reamintire pentru noi toți a ceea ce este posibil sub stratul de pământ contaminat”, a adăugat ea.





