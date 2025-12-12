Pericolul invizibil pentru pasagerii avioanelor: particulele ultrafine depășesc de două ori limitele OMS

În 2021, Consiliul de Sănătate al Țărilor de Jos și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au subliniat dovezile tot mai numeroase că particulele ultrafine ne afectează sănătatea. Foto: Getty Images

Oamenii de știință francezi au reușit să măsoare concentrațiile de particule ultrafine inhalate de pasagerii din avioane. În medie, nivelurile la care au fost expuși aceștia au fost de peste două ori mai mari decât cele definite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca fiind ridicate. Pasagerii sunt cei mai expuși la poluare în timpul decolării și aterizării, iar particulele ultrafine provenite din aeroporturi se pot deplasa pe distanțe de peste 5 kilometri, afectând milioane de oameni, relatează The Guardian.

O echipă de cercetători francezi, inclusiv de la Université Paris Cité, a construit un set de instrumente care a fost transportat alături de pasageri, de la Paris, de pe Aeroportul Charles de Gaulle, către destinații europene. Echipamentele au fost plasate pe un scaun gol din rândurile din față sau în zona de lucru a însoțitorilor de zbor.

Particulele ultrafine sunt imposibil de văzut și sunt adesea omise de tehnicile convenționale de monitorizare, motiv pentru care nu sunt acoperite de legislația privind poluarea aerului.

75 de studii au legat inhalarea particulelor ultrafine de probleme de sănătate

În 2021, Consiliul de Sănătate al Țărilor de Jos și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au subliniat dovezile tot mai numeroase că particulele ultrafine ne afectează sănătatea.

75 de studii au arătat că inhalarea acestor particule poate duce la inflamație pulmonară, tensiune arterială crescută și probleme cardiace, și poate afecta dezvoltarea sarcinilor.

Diferențele tehnice dintre studii, însă, au împiedicat OMS să stabilească un standard. De atunci, un studiu ce a inclus aproape 11 milioane de oameni în Țările de Jos a descoperit că expunerea la particule ultrafine pe parcursul mai multor ani a fost asociată cu decese premature, inclusiv din cauza cancerului pulmonar.

Există vești bune pentru călători. Poluarea cu particule ultrafine din cabină era foarte scăzută atunci când aeronavele se aflau la altitudinea de croazieră, în aer relativ curat. La sol, însă, situația era diferită.

În noul studiu, cele mai mari concentrații de particule ultrafine au fost măsurate în timpul îmbarcării pasagerilor și în timpul rulajului aeronavelor. În medie, nivelurile au fost de peste două ori mai mari decât cele definite de OMS ca fiind ridicate.

Acest aer poluat era treptat evacuat din cabină după decolare, dar creștea din nou la apropierea de aterizare, posibil din cauza concentrațiilor mari aflate în apropierea culoarelor de zbor și în zonele aflate în aval de aeroporturi. Acest tipar a fost observat și la aeroporturile de destinație.

Situația era similară pentru carbonul negru, sau particulele de funingine. Acestea erau de asemenea cele mai ridicate atunci când avionul se afla într-un aeroport.

Aceasta reprezintă un motiv serios de îngrijorare, având în vedere că, la nivel global, numărul pasagerilor aerieni este de așteptat să depășească 5 miliarde în acest an, pentru prima dată. Avioanele rămân relativ poluante, cu puține măsuri de control în comparație cu traficul rutier și industrie.

Particulele ultrafine din aeroporturi ajung și la 5 kilometri distanță

O analiză separată a studiilor de sănătate a constatat lipsa cercetărilor privind efectul poluării aerului inhalate de peste 2 milioane de civili și personal militar care lucrează în aeroporturi din întreaga lume.

Particulele ultrafine provenite de la Charles de Gaulle nu sunt inhalate doar de persoanele aflate în aeroport, ci se răspândesc și în comunitățile învecinate. Concentrația la 1 km de aeroport era similară cu cea inhalată la doar câțiva metri de centura aglomerată a Parisului. La London Gatwick, particulele ultrafine la aproximativ 500 de metri de gardul perimetral erau mai numeroase decât cele de lângă cele mai aglomerate drumuri din centrul Londrei.

Particulele ultrafine provenite de la Charles de Gaulle puteau fi detectate la mai mult de 5 km distanță. La Londra, particulele ultrafine provenite de la Heathrow puteau fi detectate în vestul și centrul Londrei, ceea ce înseamnă că sunt inhalate de milioane de oameni.