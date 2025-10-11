Ploaia de meteori Draconide va avea loc săptămâna viitoare. Experții spun că fenomenul de anul acesta este neobișnuit

Este o ploaie de stele căzătoare neobișnuită, pentru că meteorii se văd mai bine seara / Sursa foto: Getty Images I

Un spectacol inedit va avea loc pe cer, în următoarele zile. În această săptămână se vede ploaia de meteori Draconide, iar spre finalul lunii urmează Orionidele, care vor fi și mai spectaculoase.

Draconidele ating punctul maxim miercuri, în jurul orei 22:00 (ora României). Este o ploaie de stele căzătoare neobișnuită, pentru că meteorii se văd mai bine seara, nu spre dimineață, cum se întâmplă de obicei.

Un spectacol scurt și greu de prins anul acesta

Experții spun că Draconidele apar doar pentru câteva ore și pot fi văzute cel mai bine la începutul nopții. Potrivit acestora, în acest an, lumina puternică a superlunii din octombrie ar putea face puțin mai dificilă observarea lor, scrie Earth Sky.

Totuși, cei pasionați pot încerca să privească spre nord, unde se află constelația Dragonului (Draco), experții susținând că de acolo par să vină meteorii.

Chiar și în cele mai bune nopți, Draconidele nu oferă foarte multe stele căzătoare - poate una pe oră. Așa că, în acest an, spectacolul va fi destul de modest.

Orionidele, un alt spectacol ceresc inedit

La sfârșitul lunii octombrie va avea loc Orionidele, o ploaie de meteori mult mai ușor de observat.

Se așteaptă să producă între 10 și 20 de meteori pe oră, iar apogeul va coincide cu luna nouă, astfel încât vor putea fi observați mai mulți meteori atunci.