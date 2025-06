Primul rover fabricat în Europa va ateriza pe Lună în această noapte. Motivul pentru care transportă la bord o căsuță roșie și o lopată

Primul rover fabricat în Europa urmează să aterizeze pe lună în această noapte, transportând o mică casă roșie și o lopată. Roverul, numit Tenacious, are o lățime de doar 31,5 cm și o lungime de 54 cm și cântărește 5 kg, transmite Sky News.

Este unul dintre cele mai mici și ușoare roveruri din lume și este operat de ispace EUROPE din Luxemburg.

„Este o afacere mare. Am proiectat acest rover, l-am construit, am testat o mare parte din el și îl vom opera din Luxemburg. Arătăm că în Europa companiile spațiale au o mentalitate de start-up care poate contribui mult la realizările spațiului european”, a explicat directorul executiv al ispace EUROPE.

Roverul, care a fost lansat de pe Pământ cu o rachetă SpaceX Falcon 9 în ianuarie, ajunge pe Lună cu o încărcătură destul de neobișnuită. O mică casă roșie, proiectată de artistul suedez Mikael Genberg, va fi plasată pe suprafața lunară și fotografiată pentru a reprezenta „o poveste artistică și epică despre noi posibilități”.

The Mikael Genberg #Moonhouse art installation, mounted on the TENACIOUS rover, is to be placed on the lunar surface to symbolize human homesickness in space. The idea was conceived over 25 years ago...https://t.co/BWjyTCqpP1 https://t.co/8LSx9q45rm pic.twitter.com/s3KfEZGmGk