S-a descoperit o nouă planetă similară Pământului. Entuziasm mare în lumea științifică: „cea mai bună șansă a noastră de a găsi viață”

A fost descoperită planeta GJ 251, foarte asemănătoare cu Pământul. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O nouă planetă asemănătoare Pământului a fost descoperită în spaţiu, se numește GJ 251 C și a fost detectată orbitând în jurul unei stele mici din constelația Gemeni, la aproximativ 18,2 ani-lumină de Terra.

Descoperirea a fost publicată în revista Astronomical Journal, de o echipă de astronomi condusă de Suvrath Mahadevan, profesor de astronomie la Universitatea Penn, din Philadelphia, Pennsylvania care o numește „cea mai bună șansă a noastră de a găsi viață dincolo de Pământ”, relatează Il Messaggero.

GJ 251 este o super-Terra, cu o masă de patru ori mai mare decât cea a planetei noastre și este compus din material stâncos. Valoarea sa științifică constă în principal în locația sa, pentru că se află în zona locuibilă, sau „zona Goldilocks”, adică la o distanță de steaua sa la care ar putea exista apă și o atmosferă compatibilă cu viața.

Ce este „Zona Goldilocks”

Noua planetă este situată în așa-numita „Zonă Goldilocks”. Numele pe care astrologii l-au dat acestei zone se referă la distanța mediană dintre o planetă și steaua sa, un factor care permite o radiație care nu este nici prea slabă, nici prea intensă. GJ 251 c orbitează o stea mică și rece, foarte comună în Calea Lactee.

Acest lucru ar permite noii planete să primească suficientă energie pentru a menține condiții potențial temperate. În plus, este situată în centura orbitală unde poate exista apă lichidă, ceea ce o face un loc ideal pentru posibila prezență a unei atmosfere și a formelor de viață primitive.

Cum a fost descoperită

GJ 251 c a fost descoperită, după 20 de ani de analiză a datelor, datorită Habitable Zone Planet Finder (HZPF), un spectroscop în infraroșu de înaltă precizie (un instrument care descompune lumina sau alte radiații într-un spectru) instalat pe telescopul Hobby-Eberly de la Observatorul McDonald din Texas. Instrumentul este capabil să detecteze variații minuscule ale luminii emise de stele, cauzate de oscilațiile gravitaționale provocate de prezența planetelor.

Din analiza datelor, cercetătorii au identificat două semnale distincte: unul deja cunoscut și un al doilea care a relevat existența lui GJ 251 c. Descoperirea a fost confirmată și de datele de la spectrometrul NEID de la Observatorul Kitt Peak din Arizona.

„Căutăm lumi care se află la distanța potrivită de stelele lor”, spune Mahadevan, „astfel încât să poată găzdui apă lichidă”.

Noua planetă este a doua identificată în sistemul care înconjoară steaua GJ 251, o planetă mică şi roșie. Prima planetă descoperită, GJ 251 B, are o orbită foarte strânsă și completează o revoluție în jurul stelei în doar 14 zile. În schimb, GJ 251 C are o orbită mai largă și are nevoie de 54 de zile pentru a completa o rotaţie completă. Pentru a confirma prezența moleculelor compatibile cu viața în atmosfera lui GJ 251 C, instrumentele actuale sunt insuficiente. Astronomii așteaptă următoarea generație de telescoape.