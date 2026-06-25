Textul complet al unui pergament carbonizat din Herculaneum a fost descifrat pentru prima dată după două milenii

Un pergament carbonizat din Herculaneum. Foto: Getty Images

Cercetătorii care au utilizat inteligenţa artificială (AI) şi tehnici avansate de imagistică au declarat, joi, că au reuşit să descifreze pentru prima dată în întregime un pergament din Herculaneum, carbonizat după erupţia vulcanului Vezuviu în urmă cu aproape 2.000 de ani, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Această reușită reprezintă un pas important către descifrarea a sute de manuscrise antice găsite la Herculaneum, oraşul din Imperiul Roman distrus împreună cu Pompeii în urma dezastrului natural din anul 79 d.Hr.

Încercând să accelereze procesul de cercetare, iniţiativa „Vesuvius Challenge”, care promovează noile tehnologii menite să ajute la descifrarea textelor carbonizate, a anunţat că va pune la dispoziţia publicului general, în format online, toate datele, codul şi modelele programelor sale AI referitoare la papirusuri şi că va oferi un premiu de 1 milion de dolari primei persoane sau primei echipe care va reuşi să descifreze integral oricare alt pergament din Herculaneum.

„Cu doar un an în urmă, ar fi fost o nebunie ca vreunul dintre noi să creadă că va exista un sul complet care să poată fi citit în întregime într-un mod neinvaziv, conţinând sute de coloane de text”, a declarat Brent Seales, profesor de informatică la Universitatea din Kentucky şi unul dintre fondatorii proiectului.



„Astăzi, am demonstrat că acest lucru este posibil. Cred că vom citi fiecare sul din colecţie”, a declarat el în cadrul unei conferinţe transmise în direct din Napoli.

Textul explorează etica, artele și comportamentul uman

Acele papirusuri înnegrite şi fragile nu pot fi deschise fizic fără a suferi daune grave. În schimb, cercetătorii au folosit scanări de înaltă rezoluţie şi tehnici computaţionale pentru a le „desfăşura virtual” şi a detecta urme de cerneală pe straturile de papirus.

Până în prezent, au fost scanate aproximativ 45 de suluri de papirus şi fragmente de suluri. Mai rămân peste 600 de suluri nedeschise, iar porţiuni extinse ale vilei în care au fost descoperite nu au fost încă excavate, ceea ce sporeşte posibilitatea ca şi alte suluri să poată fi găsite.

Proiectul „Vesuvius Challenge” a acordat deja premii în valoare de 1,8 milioane de dolari pentru cercetări legate de descifrarea textelor din Herculaneum, însă Nat Friedman, un director din domeniul tehnologiei din Statele Unite şi sponsor fondator al proiectului, a afirmat că noile descoperiri vor duce la progrese majore.

„Considerăm că este posibil să îmbunătăţim semnificativ algoritmii de care dispunem şi credem că tehnicile de detectare a cernelii pe care le folosim ar putea fi perfecţionate probabil într-un mod considerabil”, a declarat el, încurajând mai mulţi experţi în informatică să se implice în acest proiect.

Printre noile materiale prezentate joi s-au numărat 70 de coloane de text din scrierile antice „Despre vicii, Cartea 1”, atribuite filosofului epicurian Filodem din Gadara.

De asemenea, au fost recuperate aproape 1,5 metri de text lizibil, repartizat pe 20 de coloane, dintr-un document datând din perioada 200 î.Hr. - 300 î.Hr., „cel mai vechi sul din Herculaneum desfăşurat până în prezent”, care abordează teme precum etica, artele şi comportamentul uman.

Federica Nicolardi, papirologul principal al proiectului „Vesuvius Challenge”, a declarat că noile tehnologii au un caracter transformator.

„Chiar şi cu cele mai eficiente metode disponibile pentru a desfăşura fizic sulurile şi a le citi, era necesar să le deteriorăm. Însă, graţie desfăşurării virtuale, nu mai suntem nevoiţi să alegem între conservarea şi citirea acestor artefacte extraordinare. Le putem face pe amândouă”, a spus ea.

Federica Nicolardi a afirmat că progresul se accelerează, cercetătorii reuşind, în ultimele 24 de ore, să desfăşoare virtual un sul pe întreaga lungime a acestuia, obţinând astfel aproximativ 140 de coloane de text nou. Până de curând, aceştia descoperiseră doar aproximativ 10% dintre coloane, a adăugat ea.



„Literalmente, chiar aseară, în faţa Muntelui Vezuviu, ceva sau, mai bine zis, totul s-a schimbat”, a concluzionat cercetătoarea italiană.