Tuneluri de lavă străbat planeta Venus: Date vechi de zeci de ani, culese de misiunea Magellan a NASA, confirmă acum noua descoperire

Tunel de lavă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Existenţa tunelurilor de lavă în subsolul planetei Venus este confirmată de analiza unor date vechi de zeci de ani culese de misiunea Magellan, a NASA, conform unui studiu publicat luni în revista Nature Communications, transmite Live Science, potrivit Agerpres.

De această dată este vorba despre ceea ce pare a fi un vast tunel subteran săpat de activitatea vulcanică de pe Venus. Dacă existenţa acestui tunel se confirmă, ar fi cel de-al doilea tub de lavă descoperit pe Venus, adăugându-se la descoperiri similare realizate pe Lună şi Marte.

Descoperirea se adaugă, de asemenea, la dovezile din ce în ce mai numeroase care infirmă ipoteza că Venus ar fi o lume geologic moartă.

„Cunoştinţele noastre despre Venus sunt încă limitate şi până acum nu am avut niciodată ocazia să observăm direct procesele care au loc sub suprafaţa planetei gemene a Pământului”, a declarat co-autorul studiului, Lorenzo Bruzzone, de la Universitatea din Trento, Italia, într-un comunicat.

„Identificarea unei cavităţi vulcanice este, prin urmare, de o importanţă deosebită, deoarece ne permite să validăm teorii care timp de mulţi ani erau doar bazate pe ipoteze”, a adăugat el.

Planeta Venus este acoperită perpetuu de nori denşi care blochează vederea directă a suprafeţei sale

Venus este învăluită perpetuu în nori denşi care blochează vederea directă a suprafeţei sale, forţând oamenii de ştiinţă să se bazeze pe imagini radar pentru a studia geologia planetei.

Între anii 1990 şi 1992, sonda Magellan a NASA a cartografiat o mare parte a suprafeţei lui Venus folosind un sistem radar special conceput în acest scop, producând o vastă arhivă de imagini pe care cercetătorii continuă să le analizeze.

Radarul lui Magellan a cartografiat Venus prin transmiterea undelor radio către suprafaţa planetei şi măsurarea timpului necesar pentru ca semnalele să se întoarcă, permiţând oamenilor de ştiinţă să construiască hărţi detaliate ale suprafeţei. Aceste hărţi au dezvăluit lanţuri lungi de şanţuri sau zone prăbuşite la suprafaţă. Unele se întindeau pe zeci până la mii de kilometri, ceea ce sugera prezenţa unor tuburi de lavă subterane, notează autorii studiului.

În noul studiu, Bruzzone şi echipa sa s-au concentrat pe surpările localizate ale suprafeţei venusiene care apar atunci când secţiuni de rocă cedează, fiind expuse goluri subterane.

O astfel de caracteristică, situată pe flancul vestic al vulcanului Nyx - unul dintre cei 1.600 de vulcani majori şi aproape un milion de vulcani mai mici care domină suprafaţa lui Venus - a produs un model radar distinctiv care se potriveşte îndeaproape cu semnăturile despre care se ştie că apar din segmentele superioare ale tuburilor de lavă surpate, notează studiul.

Flotă de viitoare misiuni către Venus

Analiza terenului înconjurător sugerează că acest tunel s-ar putea extinde pe câteva zeci de kilometri în subteran, deşi doar o parte a structurii poate fi confirmată în prezent, a spus Bruzzone în comunicat. Confirmarea dimensiunii, formei şi stabilităţii sale complete va necesita noi observaţii, a mai precizat el.

Însă această oportunitate ar putea apărea în curând. O flotă de misiuni viitoare către Venus este aşteptată să transporte instrumente radar mai avansate, capabile să capteze imagini cu rezoluţie mai mare. De exemplu, studierea cavităţilor subterane este un obiectiv principal al unui instrument numit Subsurface Radar Sounder, sau SRS, planificat pentru misiunea EnVision derulată de Agenţia Spaţială Europeană, care poate pătrunde sub suprafaţa planetei la adâncimi de câteva sute de metri.

Instrumentul este capabil să „sondeze subsolul lui Venus la adâncimi de câteva sute de metri şi să detecteze potenţiale tuburi de lavă chiar şi în absenţa deschiderilor la suprafaţă”, a spus Bruzzone în comunicat.