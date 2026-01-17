Un artefact vechi de peste 3 milenii care poartă un blestem înfiorător a fost descoperit în Turcia

Avertismentul dur pare să fi fost un mesaj al Imperiului Hitit. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un artefact vechi de peste 3 milenii care poartă un blestem înfiorător a fost descoperit în Turcia, a relatat Daily Express. Este vorba despre un sigiliu care conține avertismentul "oricine îl va încălca va muri", fiind probabil folosit pentru a pedepsi pe oricine încălca contractul asociat artefactului.

Potrivit sursei citate, cercetătorii din Turcia au făcut o descoperire înfiorătoare după ce au tradus textul de pe un artefact antic, care a dezvăluit un avertisment sinistru privind moartea destinatarului. Mesajul era scris în limba hitită, vorbită de hitiți în Asia Mică (actuala Turcia) şi fiind cea mai veche limbă indo-europeană atestată.

Tăblița veche de 3.300 de ani a fost găsită în ruinele de la Büklükale, în apropierea râului Kızılırmak, la aproximativ 100 de kilometri de Ankara. Publicația Anatolian Archaeology a scris că relicva antică avertizează asupra unei invazii catastrofale a Imperiului Hitit, aflat la circa 100 de kilometri de capitala Turciei.

Fraza amenințătoare spune: "oricine va încălca acest lucru va muri". Acest avertisment dur pare să fi fost un mesaj sever al Imperiului Hitit adresat oricui ar fi încălcat contractul care, cel mai probabil, însoțea tăblița oferită drept dar.

Pe baza tipologiei și distribuției fragmentelor de ceramică colectate în timpul săpăturilor efectuate pe parcursul anului 2023, Büklükale este considerat o așezare cu o singură perioadă de locuire, datând din epoca Imperiului Hitit, având un diametru de 500 de metri, relatează Daily Star.

Inscripția de pe sigiliu a fost scrisă într-un vechi sistem de scriere logosilabică din Orientul Mijlociu. Amenințarea este în concordanță cu ceea ce se cunoaște despre legile hitite antice, care permiteau pedepse corporale.

Totuși, încălcarea acordurilor ducea, de obicei, la sancțiuni financiare – fapt ce face ca această tăbliță să fie deosebit de neobișnuită.

Arheologii conduși de Kimiyoshi Matsumura, de la Institutul Japonez de Arheologie Anatoliană, au fost surprinși de limbajul folosit. Un sigiliu fragmentar din teracotă, inscripționat cu un text greu de descifrat, a fost descoperit de conf. univ. dr. Kimiyoshi Matsumura, cadru didactic al Departamentului de Arheologie al Universității Kırşehir Ahi Evran și șef al săpăturilor.

Conf. univ. dr. Kimiyoshi Matsumura a dezvăluit că acest sigiliu regal a fost descoperit în timpul săpăturilor de anul trecut.

Oferind detalii despre obiect, el a explicat: "Pe acest sigiliu există scriere cuneiformă. Pe sigiliu, Marele Rege Tabarna (regele suveran) sau Tavananna (regina suverană) a scris: «Oricine va încălca acest lucru va muri»".

Ulterior, el a adăugat următoarele amănunte: "Aceste sigilii erau folosite, de obicei, pentru autentificarea contractelor, indicând că orice încălcare a acordului atrăgea o pedeapsă. Regele și regina din Hattusa au trimis ceva aici. Acest lucru demonstrează că acest oraș avea relații extinse cu Hattusa și cu familia regală".

Pe lângă sigiliu, Kimiyoshi Matsumura a descoperit și o tăbliță inscripționată cu un text referitor la un război civil din aceeași perioadă. Limbajul de pe tăbliță corespundea celui de pe sigiliu.

"Recent, la Büklükale au fost descoperite tăblițe hurriene. Descoperirea acestora indică faptul că aici aveau loc ceremonii religioase. Se știe că aceste ceremonii erau oficiate de familia regală hitită – de rege sau de regină. Din acest punct de vedere, se consideră că regele hitit fie a vizitat acest loc, fie a locuit aici", a mai precizat arheologul.

Dovezile acumulate sugerează că Büklükale ar fi putut fi o reședință regală în timpul imperiului din Epoca Bronzului.

"Toate aceste descoperiri arată că Büklükale este un oraș important în cadrul Imperiului Hitit", a concluzionat conf. univ. dr. Kimiyoshi Matsumura.