Un copil de 14 ani câștigă premiul pentru un origami care poate susține de 10.000 de ori greutatea sa. FOTO: Society for Science

Un băiat de 14 ani a câștigat un premiu de 25.000 de dolari pentru un origami realizat în cadrul unui proiect de cercetare despre care crede că ar putea într-o zi să ajute în caz de dezastru, scrie Science Alert.

Miles Wu este din New York și a câștigat acest premiu într-un proiect bazat pe o formă de pliere origami numită Miura-ori, cunoscută pentru precizia sa la îndoirea și extinderea materialului. Adolescentul a povestit că face asta de șase ani.

Pentru proiectul său, care a câștigat marele premiu la Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge în octombrie, Wu a petrecut luni întregi experimentând raportul rezistență-greutate al pliului Miura.

Practic, Wu a testat câtă greutate poate suporta pliul Miura pe diferite tipuri de hârtie. El a avut această idee în timpul dezastrelor naturale, precum incendiile din ianuarie din sudul Californiei și uraganul Helene, care a lovit sud-estul Statelor Unite în 2024. De asemenea, a studiat modul în care oamenii folosesc origami în disciplinele STEM, inclusiv în domeniul medical.

„O problemă cu structurile desfășurabile actuale și structurile de urgență este că uneori corturile sunt rezistente, alteori se pot compacta foarte puțin și alteori sunt ușor de desfășurat, dar aproape niciodată nu sunt toate trei, dar Miura-ori ar putea rezolva această problemă”, a spus Wu. „Am descoperit că Miura-ori era foarte rezistent, ușor și se plia foarte compact.”

Wu a testat 54 de variante și a făcut 108 teste. Pentru a descoperi combinația câștigătoare, Wu a testat trei lățimi diferite de paralelogram, trei unghiuri diferite ale paralelogramului și două înălțimi diferite ale paralelogramului. De asemenea, a testat trei tipuri diferite de hârtie.

Wu plasa treptat mai multă greutate peste fiecare variantă de test până când aceasta se prăbușea. Spre surprinderea sa, variantele de origami erau destul de puternice. La început a verificat rezistența origamiului cu cărțile din casă. Wu credea că „panourile mai mici, cu unghiuri mai puțin ascuțite, fabricate dintr-un material mai greu, ar produce un raport rezistență-greutate mai mare”. Până la sfârșitul testelor, ipoteza sa era parțial corectă. Deși panourile mici și cu unghiuri mai puțin ascuțite au prezentat un raport rezistență-greutate mai bun, Wu a descoperit că hârtia, nu materialele mai grele, avea cel mai mare raport rezistență-greutate.

„Ultima statistică pe care am obținut-o despre cel mai puternic Miura-ori pe care l-am testat a fost că putea susține o greutate de peste 10.000 de ori mai mare”, a spus Wu. „Am calculat că este echivalentul unui taxi din New York care transportă peste 4.000 de elefanți.”

Wu a câștigat marele premiu la competiția de la Washington, DC

A câștiga marele premiu la Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge nu este o sarcină ușoară. Pentru a se înscrie, elevii de gimnaziu trebuie să concureze la târgurile locale de știință sau inginerie, unde juriul nominalizează primele 10% dintre proiecte.

Din cei aproximativ 2.000 de candidați, juriul selectează 300, di n care rămân doar 30. Acești 30 de copii îți prezintă lucrările la Washington și răspund la întrebări. În funcție de răspunsurile date, juriul decide cine merită premiul.

Maya Ajmera, președinta și CEO-ul Societății pentru Știință, care colaborează cu Thermo Fisher Scientific, a declarat pentru Business Insider că Wu a excelat în toate provocările primite. „Nu ne uităm doar la proiectul lor. Ne uităm la cum gestionează rezolvarea creativă a problemelor, cum gestionează eșecurile, cum îi aduc pe toți într-un mod colaborativ”, a spus Ajmera. „Miles nu numai că a avut un proiect extraordinar, dar a strălucit ca lider în aceste provocări.”

Pentru Ajmera, introducerea educației STEM în rândul tinerilor este imperativă. „Căutăm următoarea generație de inovatori”, a spus Ajmera.

De asemenea, ea a adăugat că mulți dintre copiii care participă la competiție se gândesc la o carieră în domeniile STEM. „Acest lucru este cu adevărat important pentru competitivitatea globală, deoarece Statele Unite sunt liderul mondial al inovației și, de asemenea, rezolvă cele mai dificile probleme ale lumii”, a spus Ajmera. „Cred că avem datoria de a cultiva cu adevărat curiozitatea.”

Wu a declarat că a decis cu părinții lui să pună deoparte banii pentru facultate. „Mi-ar plăcea să continui să lucrez la cercetări legate de origami. Nu doar despre pliurile Miura-ori, ci despre origami în ansamblu și în alte domenii.”