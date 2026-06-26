Un papirus carbonizat complet în timpul erupției Vezuviului a fost descifrat după 2.000 de ani cu ajutorul inteligenței artificiale

Un papirus carbonizat de Vezuviu a fost citit după aproape 2.000 de ani cu ajutorul inteligenței artificiale. foto: CNN

Un sul de papirus ars și carbonizat în timpul erupției Vezuviului, în urmă cu aproape 2.000 de ani, a fost desfășurat virtual și descifrat parțial cu ajutorul inteligenței artificiale, scrie CNN. Sulul, numit PHerc. 1667, este unul dintre sutele de papirusuri provenite din vechiul oraș roman Herculaneum, îngropat sub resturi vulcanice după erupția Vezuviului din anul 79 d.Hr., potrivit Vesuvius Challenge, o inițiativă care urmărește descifrarea textelor de la Herculaneum fără ca papirusurile să fie desfășurate fizic.

Păstrate sub noroi și cenușă într-o vilă despre care se crede că i-ar fi aparținut cândva socrului lui Iulius Cezar, sulurile au fost descoperite de un fermier italian în secolul al XVIII-lea. Colecția este singura bibliotecă de mari dimensiuni cunoscută care a supraviețuit din Antichitatea clasică.

Arse atât de puternic încât au fost carbonizate, sulurile sunt extrem de fragile. De-a lungul timpului, cercetătorii au încercat să le desfășoare prin diferite metode, folosind greutăți, substanțe chimice, gaze sau pulverizare, însă aceste încercări au dus adesea la deteriorarea sau distrugerea lor.

Vesuvius Challenge a fost lansată în 2023 de Brent Seales, profesor de informatică la Universitatea din Kentucky, împreună cu antreprenorii Nat Friedman și Daniel Gross, pentru a încuraja cercetători din întreaga lume să încerce să descifreze sulurile prin desfășurare și citire virtuală.

Procesul de desfășurare virtuală începe cu o scanare CT a fiecărui papirus rulat și deformat. După ce urmăresc straturile curbate din scanare, cercetătorii aplatizează virtual sulurile și le analizează cu ajutorul unor sisteme avansate de inteligență artificială, antrenate să identifice urmele de cerneală de pe pagină.

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„O reușită istorică”

În ultimii ani au existat mai multe progrese, dar cea mai recentă descoperire, anunțată joi la o conferință în Napoli, Italia, este considerată de cei implicați „o reușită istorică”.

Pentru prima dată, oamenii de știință au reușit să desfășoare complet un sul, dezvăluind o zonă de text de aproape 1,5 metri, împărțită în 20 de coloane.

„Timp de aproape două milenii, multe dintre aceste texte au fost păstrate fizic, dar inaccesibile din punct de vedere intelectual”, a spus Seales într-un comunicat publicat joi. „Astăzi, după ani de muncă interdisciplinară care a combinat imagistica avansată, inteligența artificială, cercetarea academică și un concurs de inovație, putem în sfârșit să le citim”,

Federica Nicolardi, conferențiar în papirologie la Universitatea Federico II din Napoli, a coordonat o echipă de papirologi care a creat modele de învățare automată și a interpretat textul din suluri: „Acest sul era considerat complet ilizibil atunci când o parte din el a fost deschisă în anii 1980. Deși erau vizibile câteva litere izolate, straturile suprapuse ascundeau scrisul, iar sulul primise scorul zero la lizibilitate. Acum însă, cu ajutorul desfășurării virtuale, putem urmări argumente susținute pe mai multe coloane. Este o schimbare majoră. Scrisul de mână al sulului și referințele interne sugerează că artefactul datează din secolul al II-lea î.Hr. sau, posibil, de la sfârșitul secolului al III-lea î.Hr., ceea ce îl face unul dintre cele mai vechi suluri din colecție”.

Potrivit lui Nicolardi, PHerc. 1667 este singura parte păstrată dintr-un sul care era odinioară complet. Are aproximativ 8 centimetri înălțime, mai puțin de jumătate din dimensiunea unui sul obișnuit, și aproximativ 2 centimetri în diametru. Documentele arată că era în mare parte intact când a fost descoperit, însă încercările de a-l desfășura de-a lungul anilor l-au deteriorat și i-au redus dimensiunea.

Ce scria în papirus

Textul pare să fie o discuție filosofică despre etică, arte și comportamentul uman, reflectând probabil gândirea stoică, spun cercetătorii.

Acesta include o discuție despre conceptul stoic de „horme”, adică impuls, autorul necunoscut părând să avertizeze că eșecul de a controla comportamentul poate duce la o pasiune dăunătoare sau la abaterea de la propriile scopuri.

Înțelepciunea practică, numită „phronesis”, este un alt concept-cheie, considerat cea mai înaltă virtute în filosofia stoică.

Textul recent tradus include fraza: „Vom cerceta ceva, dar nu îl vom înțelege, dacă într-un fel ne îndepărtăm de noi înșine și de propria noastră natură”.

Echipa a anunțat și o descoperire în straturile arse ale unui alt sul, PHerc. 139.

Cercetătorii au reușit să citească următoarele cuvinte: „Philodemus, Despre zei, Cartea 8”. Aceasta stabilește pentru prima dată că „Despre zei” era o serie de cel puțin opt cărți scrise de filosoful grec. Până acum, era cunoscută doar prima carte.

Aceste descoperiri sunt cele mai recente dintr-o serie de rezultate obținute prin Vesuvius Challenge. În mai anul trecut, titlul și autorul sulului PHerc. 172 au fost descifrate ca fiind „Despre vicii”, de Philodemus.

În octombrie 2023, primul cuvânt întreg dintr-unul dintre papirusurile antice nedesfăcute a fost descifrat cu ajutorul tehnologiei computerizate și al inteligenței artificiale avansate.

Potrivit lui Seales, proiectul a ajuns acum într-un punct de cotitură.

„Nu mai este vorba doar despre imagistică sau învățare automată”, a spus el. „Acum avem nevoie de experți care să poată citi, edita și înțelege ce spun aceste texte”.