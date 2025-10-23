Un vulcan uriaș care „doarme” de 700.000 de ani s-a trezit la viață și asta stârnește îngrijorare: „Este un semnal de alarmă”

Oamenii de știință spun că vulcanul Taftan, considerat până acum stins, prezintă semne de activitate după sute de mii de ani FOTO: Amirhossein Nikroo/CC BY-SA 3.0

Un studiu sugerează că un vulcan aflat aproape de granița dintre Iran și Pakistan ar putea fi aproape de o erupție, pentru prima dată în mai bine de 700.000 de ani.

Oamenii de știință spun că vulcanul Taftan, considerat până acum stins, prezintă semne de activitate după sute de mii de ani. Astfel, într-un nou studiu publicat în revista Geophysical Research Letters, cercetătorii spun că vârful vulcanului s-a ridicat cu aproximativ 9 centimetri între iulie 2023 și mai 2024, un semn clar al creșterii presiunii gazelor sub suprafață.

„Aceste gaze vor trebui să se elibereze la un moment dat, fie violent, fie mai liniștit”, a explicat vulcanologul Pablo Gonzalez, autorul principal al studiului, potrivit The Independent.

Gonzalez a precizat că nu există risc de erupție iminentă, dar că vulcanul ar trebui monitorizat cu atenție.

„Scopul acestui studiu nu este de a provoca panică în rândul oamenilor. Este un semnal de alarmă pentru autoritățile din regiunea iraniană, pentru a aloca resurse în vederea monitorizării acestui fenomen”, a spus el.

Emisii gazoase au fost observate de localnici încă din 2023, iar mirosul specific a fost raportat chiar și de la o distanță de aproape 50 de kilometri de vârf.

Impresionantul vulcan, care atinge o altitudine de 3.940 de metri, domină un grup de munți mai mici formați din crusta oceanului Arabiei. Este cel mai mare vulcan din sud-estul Iranului.

Datorită amplasării sale izolate, vulcanul este dificil de monitorizat și de fotografiat precis, însă doctorandul Mohammadhossein Mohammadnia a colaborat cu Gonzalez folosind imagini satelitare pentru a determina ridicarea bazei vulcanului.

Cercetătorii consideră că această „creștere” a vulcanului este probabil cauzată de o schimbare în sistemul hidrotermal de sub el, ceea ce duce la acumularea de gaze sau la deplasări ale magmei sub crater.

Oamenii de știință continuă să monitorizeze vulcanul, iar cercetările sunt în desfășurare, în colaborare cu alți experți.