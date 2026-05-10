Studiu pe 20 de milioane de persoane: zodia nu are nicio influență asupra compatibilității în cuplu

Un studiu realizat pe 20 de milioane de persoane din Anglia și Țara Galilor a arătat că semnul zodiacal nu are nicio influență asupra compatibilității romantice. Surplusul aparent de cupluri cu același semn s-a dovedit a fi rezultatul erorilor de completare a formularelor de recensământ, nu al vreunui efect astrologic, scrie Live Science.

Astrologia are o istorie lungă, de mii de ani, și a pătruns în numeroase civilizații antice. În epoca modernă, astrologia este o afacere profitabilă – și în creștere. În 2025, industria era estimată la circa 3 miliarde de dolari.

Într-un fragment din „What Science Says About Astrology” (Columbia University Press, 2026), autorul și jurnalistul de știință Carlos Orsi analizează un studiu realizat pe 20 de milioane de persoane care a testat dacă zodia joacă vreun rol în compatibilitatea romantică.

Cea mai solidă utilizare a datelor pentru testarea astrologiei este studiul despre semnele zodiacale și dragoste, realizat de David Voas în 2007, pe baza datelor a peste 20 de milioane de persoane din recensământul din 2001 al Angliei și Țării Galilor. Voas a testat ipoteza conform căreia anumite semne zodiacale ar fi „mai compatibile” pentru relațiile romantice.

Utilizarea presupusei compatibilități sau incompatibilități romantice dintre semne sau configurații planetare pentru a testa validitatea astrologiei are o tradiție îndelungată. Această strategie a fost folosită, de exemplu, de Carl Jung (1875–1967) în lucrările sale despre astrologie și sincronicitate, precum și în studiul clasic al lui Bernie Silverman.

Ideea compatibilității sau incompatibilității astrologice în dragoste are un puternic apel popular. Cartea „Love Signs” de Linda Goodman (1925–1995), un volum de aproape 1.000 de pagini, continuă să fie retipărită și vândută la 30 de ani de la moartea autoarei (la momentul redactării, cea mai recentă ediție datează din 2020).

În general, semnele separate pe roata zodiacală de unghiuri de 60° și 120° sunt considerate favorabile în dragoste, în timp ce cele separate de 180° sunt văzute ca extrem de incompatibile. Unghiurile drepte tind, de asemenea, să fie interpretate drept semne de rău augur.

Voas explică astfel logica studiului său: se presupune că persoanele născute în perioadele de aproximativ o lună definite de un anumit semn solar au în comun anumite dispoziții – de pildă, de a fi generoase, sensibile sau încăpățânate. Aceste tendințe le-ar afecta relațiile interpersonale.

Știm din experiența de zi cu zi, dar și dintr-un volum masiv de date din științele sociale, că persoanele similare ca vârstă, educație, clasă socială, religie, etnie și așa mai departe au șanse mult mai mari de a forma un cuplu decât cele diferite în aceste privințe. Cuplurile sunt considerate potrivite sau nepotrivite pe baza aspectului fizic sau a personalității. Dacă există compatibilitate astrologică, efectele ei ar trebui să fie observabile.

Acest ultim punct – că efectele ar trebui să fie observabile – este esențial. Astrologii se plâng adesea că testele bazate exclusiv pe semnele solare sunt nedrepte, deoarece influența unui semn solar reprezintă doar o fracțiune din semnificația unui întreg grafic natal. Însă un eșantion de 20 de milioane de persoane, precum cel al lui Voas, neutralizează această obiecție.

Chiar dacă semnul solar ar reprezenta doar, să zicem, 0,1% din compatibilitatea romantică totală, într-un eșantion format din 10 milioane de cupluri, acest lucru ar trebui să producă un surplus de 10.000 de cupluri formate din persoane cu semne compatibile, peste ceea ce ar fi de așteptat dacă astrologia nu ar avea niciun efect. Sau, cum afirmă autorul: „Cu un eșantion suficient de mare, ar trebui să putem detecta orice tendință a unor semne de a se atrage sau respinge reciproc.”

Scopul inițial al studiului era de a identifica un surplus de cupluri formate din semne considerate compatibile conform consensului din literatura astrologică. Din păcate, scrie Voas, un astfel de consens a fost greu de găsit: „Nu există o mare consecvență între astrologi, iar o trecere în revistă a cărților și site-urilor relevă o varietate considerabilă de opinii privind perechile favorabile.” Așa că a optat pentru numitorul comun minim, căutând orice abatere de la probabilitatea de bază: „În această cercetare, caut dovezi că vreo combinație de semne apare mai des sau mai rar decât ar fi de așteptat din întâmplare.”

Rezultatele au fost cel puțin intrigante: analiza inițială a indicat un surplus de cupluri în care ambii parteneri aveau același semn sau semne adiacente – de exemplu, mai mulți Capricorni cu Capricorni sau Capricorni cu Vărsători decât era de așteptat. Existau aproximativ 22.000 de cupluri suplimentare cu semne identice față de predicția statistică și alte 5.000 de cupluri cu semne adiacente. Putea fi astrologia în acțiune?

Voas a săpat mai adânc în date și a descoperit alte anomalii. De exemplu, surplusul de cupluri născute în aceeași lună era chiar mai mare (23.000) decât cel al cuplurilor cu același semn, iar proporția cuplurilor cu aceeași dată de naștere era cu 41% mai mare decât era de așteptat statistic. „Deși poate exista cineva atras de o altă persoană pentru că împart aceeași zi de naștere, surplusul reflectă cel mai probabil erori de completare”, a scris el. „Formularele de recensământ sunt de obicei completate de un singur membru al gospodăriei, iar acea persoană poate – din neglijență sau uitare – să își treacă propria dată de naștere și la rubrica soțului/soției.”

Printre alte anomalii statistice atribuite erorilor s-au numărat un surplus de date de naștere înregistrate ca 1 ianuarie (probabil o valoare implicită atunci când data reală nu era cunoscută), cazuri de zile identice în luni diferite și luni identice cu zile diferite. Provocarea lui Voas era, prin urmare, de a distinge aceste posibile erori de introducere a datelor de un eventual efect astrologic real – dacă acesta exista.

„Suprapunerea parțială dintre semnele astrologice și lunile nașterii permite un test decisiv”, a scris el, observând că primele 10 zile ale perioadei acoperite de orice semn cad într-o lună, în timp ce restul de aproximativ 20 de zile cad în luna următoare (de exemplu, Berbecul se întinde din 21 martie până în 20 aprilie). Așadar, o persoană născută în ultimele zile ale lunii martie avea șanse mai mari să fie căsătorită cu cineva născut la începutul lunii martie sau poate la începutul lunii aprilie? În primul caz, partenerul ar fi din aceeași lună, dar cu un semn diferit; în al doilea, din altă lună, dar cu același semn.

„Rezultatele au fost concludente. Cuplurile ale căror zile de naștere aparțineau aceluiași semn, dar cădeau în luni diferite, nu erau mai numeroase decât ar fi dictat întâmplarea. Prin contrast, existau mai multe combinații de zile de naștere din părți diferite ale aceleiași luni decât era de așteptat. Acest surplus de luni de naștere comune este probabil rezultatul unor erori de completare, dar, în orice caz, semnul solar nu este un factor.”

Ușorul surplus de cupluri cu semne adiacente a fost explicat printr-o tehnică de imputare a datelor folosită în recensământul britanic pentru completarea datelor lipsă sau ilizibile. Data de naștere a unui partener era imputată ca prima zi a unei luni, iar a celuilalt ca prima zi a lunii următoare. Când aceste date imputate au fost excluse din eșantion, „efectul semnelor adiacente” a dispărut. Concluzia finală: analiza a 10 milioane de cupluri din Anglia și Țara Galilor nu a relevat niciun efect astrologic.

Însă studiul lui Voas ilustrează cât de ușor poți să te pierzi în date sau să fii influențat de entuziasm. Cineva care s-ar fi oprit la primul pas – descoperirea unui surplus de cupluri cu același semn – ar fi putut prezenta în mod eronat datele recensământului drept o confirmare a astrologiei.