Un tânăr de 30 de ani s-a îmbătat și și-a schimbat numele legal în Céline Dion. Trezit din beție, a uitat isprava, până și-a văzut corespondența

Un fan al cântăreței Céline Dion s-a îmbătat și și-a schimbat legal numele în Céline Dion, după care a uitat imediat despre acest lucru, scrie New York Post.

Thomas Dodd a declarat pentru The Post că ideea i-a venit când urmărea un concert la TV al cântăreței, în ajunul Crăciunului.

„Ea este persoana mea pe care o ascult când vreau să mă înveselesc”, a spus tânărul.

Acesta a recunoscut că a petrecut mare parte din pandemie urmărind concertele cântăreței din Canada. În Ajunul Crăciunului, a spus Thomas Dodd, a urmărit un concert și a consumat o cantitate însemnată de șampanie, primită de la un prieten. A aplicat online pentru schimbarea numelui, plătind 89 de lire sterline, după care a uitat tot.

„A trebuit să stau jos pentru că nu-mi venea să cred ce am făcut. Apoi, am verificat la bancă și s-a confirmat totul”, a spus „Céline Dion”.

Apoi, tânărul a împărtășit imagini cu „schimbarea numelui” pe Twitter, actualizându-și numele pe rețelele sociale.

Tier 4 is the least of my worries - I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw