Țara care acum este în anul 2083. În urmă cu patru decenii, și-a stabilit ora cu 15 minute înaintea vecinilor

Nepalul are și propriul său calendar. În Kathmandu, anul este acum 2083, cu 56 de ani, opt luni și câteva zile înaintea calendarului gregorian. FOTO: Getty Images

Nepalul are și propriul său calendar. În Kathmandu, anul este acum 2083, cu 56 de ani, opt luni și câteva zile înaintea calendarului gregorian, folosit în mare parte a lumii. Ora standard a Nepalului a fost stabilită oficial în 1986, cu 15 minute înaintea fusului orar al Indiei, scrie The New York Times.

Mândria care a dat naștere acestor simboluri distincte ale statalității își are originea în geografia Nepalului. Munții și văile sale, locuite de zeci de grupuri etnice, sunt prinse între India și China. Țara se învecinează cu alte teritorii himalayene, precum Sikkim și Tibet, care au fost absorbite de puteri mai mari. Când imperiile au împărțit Asia, Nepalul a rezistat.

„Nepalezii sunt foarte mândri că au fost independenți timp de secole și că nu au fost niciodată colonizați”, a spus Jaya Raj Acharya, fost ambasador al Nepalului la Organizația Națiunilor Unite. „Acest sentiment al identității naționale ne unește, chiar dacă astăzi vorbim 123 de limbi într-o țară cam de mărimea statului New York.”

Ora standard a Nepalului a fost stabilită oficial în 1986, cu 15 minute înaintea fusului orar al Indiei. Această declarație de excepționalism național, vizibilă la un turn cu ceas din Kathmandu construit inițial în 1894, pare foarte iubită de populație, chiar dacă îi obligă pe nepalezi să facă mici calcule rapide atunci când călătoresc sau stabilesc întâlniri în afara țării.

În fața aeroportului din Kathmandu, înainte de zborul său spre Coreea de Sud, unde urma să studieze economie globală, Alan Thapa, în vârstă de 18 ani, și-a asigurat familia că va suna când va ateriza. Apoi a început să scadă 3 ore și 15 minute din ora sosirii.

Longitudinea pe care este stabilit fusul orar al Nepalului trece prin Muntele Gaurishankar, un vârf himalayan care poate fi văzut de la marginea orașului Kathmandu în rarele zile fără poluare. Există și o glumă potrivit căreia ora standard a Nepalului le oferă locuitorilor un răgaz de 15 minute într-o țară mereu pe fugă.

Cu secole înainte ca occidentalii să decidă cum trebuie măsurat timpul, alegând Observatorul Greenwich din Londra drept meridian zero și alte longitudini pentru a marca orele zilei, locuitorii din Kathmandu aflau ora oficială mergând la un bazin dreptunghiular din complexul palatului Hanuman Dhoka, sediul monarhiei. Acolo, imediat ce o rază de soare apărea peste colinele himalayene din jurul orașului, apa era lăsată să picure în mai multe boluri, în intervale precise de timp, potrivit istoricilor. Oamenii puteau apoi să consulte un astrolog pentru a afla momentul cel mai potrivit pentru o nuntă sau pentru ceremonia de numire a unui copil.

Astăzi, turiștii se plimbă prin complexul palatului, rămas fără ceremonii după ce monarhia constituțională a fost înlăturată prin vot, în 2008. Câini ciufuliți dorm la umbra leilor de piatră. Într-o curte se află un Land Rover ruginit. În 1962, regele de atunci a supraviețuit în acel vehicul unei tentative de asasinat. Fiul și succesorul său, regele Birendra, nu a fost la fel de norocos. În ultimele zile ale dinastiei Shah, în 2001, prințul moștenitor Dipendra a ucis nouă membri ai familiei regale, inclusiv pe rege și regină, înainte de a-și lua propria viață.

Unele tradiții nu au dispărut odată cu monarhia.

Bikram Sambat este calendarul oficial al Nepalului și se bazează pe principii hinduse. În fiecare an, un comitet de astrologi și astronomi autorizat de guvern stabilește ora exactă la care trebuie să înceapă anul următor, în funcție de traiectoriile soarelui și lunii. Spre deosebire de calendarul gregorian solar, cu cele 12 luni fixe și anul bisect o dată la patru ani, Bikram Sambat se modifică ușor, iar Anul Nou cade în jurul mijlocului lunii aprilie. Numărul de zile din fiecare lună depinde de an și poate ajunge până la 32.

Shree Krishna Adhikari, expert în astronomie și astrologie, a condus timp de patru ani comitetul format din șapte membri, înainte de a se retrage în luna iulie a anului trecut. Tradiționaliștii, spune el, au rămas atașați de vechile metode matematice, ceea ce ducea la calcule greșite.

„Pe atunci nu aveam computere”, a spus el. „Ar trebui să avem încredere în matematică, în știință și în epoca descoperirilor moderne.”

Totuși, Adhikari respinge ideea trecerii la calendarul gregorian. „Nu putem abandona lumea creată de strămoșii noștri”, a spus el. „Asta ne face nepalezi.”

În această țară diversă sunt folosite și alte calendare, inclusiv unul budist tibetan. Un altul este calendarul poporului Newar, indigen în Valea Kathmandu, care urmează atât hinduismul, cât și budismul. Din 2008, și acest calendar are statut oficial în Kathmandu. În calendarul Newar, cei mai mulți ani au 12 luni, unii au 13, iar câțiva au 11. În cosmologia Newar, acum este anul 1146.

Există aplicații care îi ajută pe nepalezi să convertească datele dintr-un calendar în altul

Deși birocrația țării folosește în mare parte calendarul Bikram Sambat, sunt acceptate și normele internaționale. Pașapoartele nepaleze folosesc calendarul gregorian.

Importanța tradițiilor lunare și solare în măsurarea timpului în Nepal se regăsește și pe drapelul triunghiular al țării, decorat cu luna și soarele.

În cele mai multe zile din ultimii 20 de ani, Laxmi Narayan Shilpakar a stat în Piața Durbar din Kathmandu ținând un steag nepalez mai înalt decât el. Shilpakar, în vârstă de 70 de ani, a spus că a început să fluture steagul pentru a promova reconcilierea la scurt timp după insurgenta maoistă de un deceniu a țării, care a făcut aproape 18.000 de morți.

„La vremea aceea, oamenii încercau să îi împartă pe nepalezi spunând: «Ești monarhist, hindus, budist sau altceva?»”, a spus el. „Eu am vrut să spun: «Suntem cu toții nepalezi sub același steag.»”

Astăzi, Nepalul este condus de Balendra Shah, un rapper devenit prim-ministru, care a ajuns la putere în martie, după o revoluție condusă de Generația Z. Shah a fost primar al orașului Kathmandu, iar în urmă cu trei ani, ca reacție la o hartă murală a unui vechi imperiu indian, prezentată în Parlamentul Indiei și care includea părți din actualul Nepal, a afișat în biroul său o hartă a „Nepalului Mare”. Aceasta se întindea peste teritorii aflate astăzi în India, cedate prin tratatul din 1816 care a pus capăt războiului anglo-nepalez.