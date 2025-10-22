Țigările electronice, incluse oficial în ghidurile oncologice din SUA ca metodă eficientă pentru renunțarea la fumat

O femeie fumează o ţigară electronică, în timp ce stă rezemată de un stâlp. Foto: Getty Images

Țigările electronice au fost incluse oficial în ghidurile americane de practică în oncologie (NCCN – National Comprehensive Cancer Network) ca soluție eficientă pentru renunțarea la fumat, alături de terapiile convenționale. Decizia marchează un moment important, având în vedere faptul că ghidurile NCCN sunt folosite ca standard de tratament de spitalele și asiguratorii din SUA, fiind consultate anual de peste 16 milioane de profesioniști din sănătate.

NCCN conectează cele mai importante centre oncologice din Statele Unite, acoperind întregul spectru medical – de la prevenție și diagnostic, până la tratament și cercetare. La nivel internațional, ghidurile sunt adoptate ca reper de numeroase societăți medicale, inclusiv în Europa și România, în paralel cu recomandările ESMO (European Society for Medical Oncology).

Decizia NCCN se bazează pe dovezi științifice solide. O meta-analiză Cochrane realizată în 2023 a arătat că țigaretele electronice cu nicotină cresc semnificativ rata de renunțare la fumat comparativ cu metodele standard, cu un nivel de certitudine considerat înalt. Mai mult, rezultatele au indicat că țigările electronice au avut eficiență mai mare decât medicamentele pentru renunțarea la fumat, iar absența nicotinei a fost confirmată prin analize biochimice.

O altă analiză Cochrane, publicată în 2022, a ajuns la concluzii similare, subliniind rate mai bune de abstinență în rândul celor care au folosit țigarete electronice cu nicotină față de terapiile medicamentoase tradiționale.

Meta-analizele Cochrane sunt considerate standardul de aur în medicină, întrucât combină toate studiile clinice existente pe un subiect, evaluând critic calitatea acestora și oferind concluzii robuste, transparente și recunoscute la nivel global de autorități precum FDA și EMA.

Astfel, includerea țigărilor electronice în ghidurile NCCN consolidează poziția acestora ca instrument valid și susținut științific pentru renunțarea la fumat, în special în contextul pacienților oncologici, unde renunțarea rapidă la tutunul clasic este esențială pentru prognostic și tratament.