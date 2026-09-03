Cătălin Măruţă a dezvăluit motivul pentru care a acceptat, de fapt, să prezinte emisiunea "Furnicuțele" de la Antena 1

Călălin Măruţă va prezenta emisiunea "Furnicuţele" începând cu 7 septembrie, la Antena 1. Sursa colaj foto: Facebook/Catalin Maruta & Furnicuţele

Cătălin Măruţă a dezvăluit într-un interviu oferit pentru a1.ro adevăratul motiv pentru care a acceptat să prezinte emisiunea "Furnicuțele", din 7 septembrie, la Antena 1. În plus, prezentatorul a povestit cum a fost prima sa experiență în noul proiect: de la integrarea în echipă până la emoțiile trăite în momentul în care a pășit pentru prima dată în platou.

În timpul discuţiilor despre proiectul de la Antena 1, Cătălin Măruţă a vorbit și despre prima impresie pe care i-au lăsat-o Scamă și Blană, dar şi despre motivul pentru care a decis, de fapt, să accepte rolul de prezentator al emisiunii "Furnicuțele". Potrivit mărturiilor sale, show-ul de la Antena 1 îi permite să petreacă timp cu familia și, totodată, să se ocupe de celelalte proiecte în care este implicat.

"Ce m-a convins să accept formatul «Furnicuţele» este faptul că e un format de divertisment 100%, e un format în care mă regăsesc 100%. În același timp, e un format care îmi permite să am foarte mult timp liber și pentru familia mea. Este o emisiune care se înregistrează în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă că partea a doua a săptămânii poate să fie pentru proiectele din online", a mărturisit Cătălin Măruţă.

Întrebat despre cine a fost prima persoană cu care a vorbit despre emisiunea "Furnicuțele", prezentatorul TV a răspuns: "Întotdeauna familia. Întotdeauna familia, indiferent ce se întâmplă sunt primele persoane care află lucruri despre ce ni se propune. (...)".

Totodată, el a subliniat că acest proiect de la Antena 1 i se potrivește mănușă, menționând că, în perioada de pauză pe care și-a luat-o, a primit numeroase oferte pentru a reveni în televiziune.

"A contat foarte mult, să fie un format care să-mi placă, un format care să-mi ofere timp, pentru mine, pentru viața mea, și în același timp să am o echipă extraordinară, mai ales că pe mulţi oameni cu care lucrez îi cunosc de foarte mult timp.

Să știi că după ce am plecat, am primit foarte multe propuneri de a mă întoarce în televiziune, unele dintre ele venind destul de repede sau în diferite proiecte online. Am simțit că e nevoie de o pauză, iată că au trecut 7 luni de zile", a declarat Cătălin Măruță.

Prima ediţie din sezonul 2 al emisiunii "Furnicuțele" va putea fi urmărită la Antena 1 luni, 7 septembrie, de la ora 17:00. Prezentatorul Cătălin Măruţă îi va avea alături pe Scamă şi Blană, dar şi pe responsabilii cu starea de bine, Ciucă și Oase, care vor trece invitaţii prin filtrele celor mai neașteptate ȋntrebări și provocări.