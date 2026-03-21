Cel mai frumos templu din Coreea de Sud are un secret surprinzător

Așezat pe un vârf stâncos abrupt, templul budist oferă o priveliște superbă asupra oceanului, fiind un loc popular pentru a admira răsăritul pe fundalul frumuseții orașului Busan, al doilea ca mărime din Coreea de Sud. Însă Haedong Yonggungsa este mult mai mult decât un simplu loc de cult, scrie CNN. Templul a devenit principala atracție pe care turiștii internaționali vor să o vadă când ajung în oraș, potrivit companiilor locale de turism. Contrastul dintre statuile budiste albe și înalte, formațiunile stâncoase dramatice și valurile care se sparg este impresionant și nu este o coincidență: locația a fost aleasă conform principiilor pungsu jiri, similare cu feng shui. Locul dintre munți și mare era considerat norocos. Este recunoscut instant de generația activă pe rețelele sociale, care a transformat Haedong Yonggungsa într-o imagine la fel de emblematică pentru Busan precum Harbour Bridge pentru Sydney sau Statuia Libertății pentru New York, ceva ce pot recunoaște chiar și fără să fi fost vreodată acolo.

„Majoritatea clienților noștri își doresc lumină de zi la templul Yonggungsa pentru fotografii”, a spus Jung „JJ” Jiho, fondator al companiei coreene de turism Lecirt.

Jung a spus că el și echipa sa sunt mereu disponibili pentru a ajuta la realizarea fotografiilor clienților, unii sugerând chiar cele mai bune unghiuri sau locuri de poziționare.

A fi pregătit să faci fotografia perfectă pentru Instagram a devenit astăzi o parte standard a muncii unui ghid turistic. Dar acest lucru arată și modul în care turismul în Coreea de Sud s-a schimbat în ultimul deceniu, pe măsură ce țara profită de „valul coreean” de popularitate generat de succesul global al K-popului, serialelor coreene și produselor de îngrijire și frumusețe.

„Înainte de COVID, piața turistică era mai mult bazată pe pachete care includeau hoteluri și zboruri. Acum 5-7 ani, tendința s-a schimbat spre tururi individuale. Clienții vor mai mult timp liber,” a explicat Jung.

„Orașul cinematografiei”

Busan a primit porecla „Orașul cinematografiei” datorită succesului Festivalului Internațional de Film de la Busan, organizat în fiecare toamnă din 1996.

Impactul său în cultura pop a crescut la nivel internațional datorită unor filme precum „Train to Busan” și climatului său mai cald, potrivit pentru plajă, care include și o comunitate de surfing în dezvoltare.

Atrage și turiști care vor să combine explorarea urbană cu activități în aer liber. Iar deși templele budiste sunt numeroase în țară, Haedong Yonggungsa este unul dintre puținele situate chiar pe malul oceanului.

Busan, a spus Jung, a devenit un loc în care turiștii vin să exploreze mai profund. Mulți sunt vizitatori care revin în Coreea de Sud, dornici să afle mai multe și să rămână mai mult timp. Sunt și mai tineri și mai independenți, preferând să-și rezerve singuri zborurile și cazarea. Totuși, se bazează pe experți locali pentru a descoperi cele mai bune locuri, în special pe cele accesibile doar vorbitorilor de coreeană.

Ca răspuns, Lecirt a început să ofere tururi de o zi cu itinerarii mai flexibile, aproape toate incluzând Haedong Yonggungsa.

Tururile „Hi Busan” pot include și opriri în satul cultural Gamcheon, un cartier devastat de Războiul Coreean și ulterior colorat în nuanțe pastelate și muraluri, precum și prânz la piața de pește Jagalchi, unde clienții pot cumpăra fructe de mare vii din numeroasele tarabe, apoi le pot consuma preparate după preferințe.

Deși Haedong Yonggungsa este spectaculos, unii îl consideră chiar cel mai frumos templu din țară, Jung a spus că turiștii își doresc mai mult decât o fotografie. În special, turiștii occidentali sunt interesați de istoria Coreei și vor să înțeleagă contextul a ceea ce văd, mai ales dacă nu au studiat istoria asiatică în școală.

Aceasta include și povestea templului Haedong Yonggungsa.

Mai mult decât un loc frumos

Templul a fost fondat inițial în secolul al XIV-lea și dedicat lui Gwanseum-bosal, Zeița Compasiunii, a cărei statuie albă strălucitoare privește din spatele templului, orientată favorabil spre mare. Pagoda centrală este flancată de patru lei de piatră, care simbolizează bucuria, furia, tristețea și fericirea.

După ce coboară cele 108 trepte tradiționale spre templu, trecând pe lângă statuile celor 12 animale ale zodiacului chinezesc, vizitatorii observă în stânga o pagodă albă înaltă. Indicatoarele în coreeană și engleză o numesc Pagoda Siguranței în Trafic.

Aici, oamenii lasă ofrande și spun rugăciuni pentru ei și cei dragi, cerând siguranță la volan și pe drum. Însă, cu mult înainte de apariția mașinilor în Coreea de Sud, acesta era un loc unde se rosteau rugăciuni pentru siguranța și succesul pescarilor care au contribuit la dezvoltarea orașului Busan.

Există și locuri speciale pentru rugăciuni dedicate dorinței de a avea un fiu, pentru rezultate bune la școală sau pentru sănătate și viață lungă. Cea mai aglomerată zi la templu este 1 ianuarie, când credincioșii vin să vadă primul răsărit al anului.

Inițial, templul se numea Bomun, dar denumirea actuală, Haedong Yonggungsa („Palatul Dragonului”), datează din 1974, când călugărul-șef ar fi avut o viziune cu zeița compasiunii călărind un dragon. De atunci, în templu există o sculptură a unui dragon albastru strălucitor.

Unele structuri au fost distruse într-un incendiu la sfârșitul anilor 1500 și reconstruite ulterior. Alte secțiuni mai noi au fost adăugate în secolul al XX-lea, pe măsură ce Busan a devenit tot mai important, iar Coreea de Sud mai prosperă și mai influentă.

În ciuda popularității sale și a faptului că văzuse deja nenumărate fotografii, Jang a recunoscut că a fost impresionat de Haedong Yonggungsa la prima vizită.

Ghidul a crescut între Coreea de Sud și Statele Unite, iar munca l-a ținut în principal la Seul. Dar, pe măsură ce Lecirt s-a dezvoltat, a participat la un tur în Busan ca turist obișnuit, pentru a descoperi orașul pe cont propriu. „După ce urci dealurile și ajungi în zona deschisă de unde vezi sculpturile și oceanul… a fost cu adevărat uimitor.”