Culorile care vindecă. Ce semnificație au albastrul, verdele sau portocaliul. „O simplă carte de colorat mi-a schimbat viața"

Amanda Rulton din Liverpool nu și-a imaginat niciodată că o simplă carte de colorat îi va schimba viața. A cumpărat-o fără nicio așteptare, împreună cu câteva creioane colorate, într-un moment de cumpănă. După două operații de urgență și luni întregi de recuperare, sănătatea ei mintală era la pământ. Atunci a descoperit coloratul. „A fost o pauză de cinci minute de la tot. Nu e obositor, nu doare, doar liniște și culoare”, povestește Amanda, 28 de ani, potrivit informațiilor CNN.

De atunci, coloratul a devenit ritualul ei zilnic. Pe contul său de TikTok, @gremlinsafari, împărtășește momente de calm și recuperare, dar și sfaturi pentru cei care caută echilibrul interior. Comunitatea din jurul acestei pasiuni numită ColorTok s-a transformat într-un adevărat fenomen online, cu milioane de adulți care descoperă beneficiile simplei plăceri de a colora.

Coloratul de la activitate de copii la terapie pentru adulți

Deși pare o modă nouă, coloratul pentru adulți are o istorie lungă. Primele cărți de colorat pentru adulți au apărut la sfârșitul secolului al XVIII-lea, iar în anii ’60, au fost relansate sub formă satirică. Adevărata explozie a venit în 2015, odată cu cărțile ilustratoarei Johanna Basford, care au transformat coloratul într-un fenomen global. Astăzi, piața globală a cărților de colorat pentru adulți depășește 150 de milioane de dolari și se estimează că va ajunge la 320 de milioane până în 2030. Tendința actuală este simplitatea. Cărțile de colorat din categoria „bold & easy” cu linii groase, desene simple și forme mari sunt preferate de cei care caută relaxare, nu perfecțiune.

Culorile care vindecă

Psihologii spun că alegerea culorilor nu este întâmplătoare. Albastrul calmează și induce o stare de liniște, verdele relaxează ochii și aduce echilibrul, iar rozul pal este asociat cu blândețea. În schimb, culorile vibrante, precum galbenul și portocaliul, pot aduce energie și optimism în zilele gri.

Pentru mulți adulți, coloratul nu este doar o activitate creativă, ci o formă de meditație activă. „Tot ce trebuie să faci este să rămâi între linii. E simplu, sigur și îți oferă o pauză de la gândurile care te copleșesc”, explică profesorul Ciara McCabe, neurocercetător la Universitatea din Reading.

Arta care protejează mintea

Specialiștii confirmă, activitățile creative, precum coloratul, pot preveni depresia și anxietatea. Profesorul Girija Kaimal, expert în terapii prin artă la Universitatea Drexel din Philadelphia, afirmă că „doar 45 de minute de creație artistică pot reduce stresul și pot crește încrederea în sine”.

Coloratul reia gesturile simple ale omului primitiv, spune ea. „Corpul nostru e făcut să creeze. Când vedem culoare, creierul o asociază cu sănătatea, cu abundența naturii. De aceea ne liniștește.”

Joacă, nu perfecțiune

Coloratul pentru adulți nu înseamnă artă, ci eliberare. Este o formă de „joacă conștientă”, o invitație la deconectare de la presiunea perfecțiunii. Așa cum spune o ilustratoare britanică cunoscută pe TikTok sub numele Miss Kitsch, „coloratul îi ajută pe oameni să-și regăsească copilul interior și bucuria simplă de a crea fără frică de greșeală.” Din comunitățile online până la paginile colorate din tăcerea unei seri, milioane de oameni din întreaga lume își regăsesc calmul într-un gest aparent banal acestia își aleg o culoare și lasă mintea să respire.

Coloratul nu mai e doar un joc. E o formă de vindecare în culori.