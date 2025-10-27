A murit „cel mai frumos băiat din lume”. Povestea tulburătoare a lui Björn Andrésen: Am avut impresia că sunt pradă pentru lupi

Actorul suedez Björn Andrésen, supranumit „cel mai frumos băiat din lume”, a murit la vârsta de 70 de ani FOTO: bjorn_andresensource

Actorul suedez Björn Andrésen, cunoscut pentru filmul „Moarte la Veneția” (1971), în care joacă rolul unui înger blond, a murit la vârsta de 70 de ani, a confirmat luni realizatoarea unui documentar despre viața actorului. După apariția în film, el a fost supranumit „cel mai frumos băiat din lume”, însă această etichetă i-a adus doar probleme și l-a aruncat în depresie și dependență.

Pe când avea 15 ani, a fost remarcat de regizorul italian Luchino Visconti, aflat în căutarea unui tânăr pentru rolul lui Tadzio, un frumos adolescent pentru care Gustav von Aschenbach, interpretat de Dirk Bogarde, dezvoltă o pasiune.

› Vezi galeria foto ‹

Andrésen a decedat sâmbătă, „am aflat de la fiica lui”', a declarat pentru AFP, citată de Agerpres, Kristina Lindström, care a realizat împreună cu Kristian Petri un documentar despre viața actorului suedez, difuzat în 2021. Realizatoarea i-a adus un omagiu actorului pentru „curajul” de a povesti publicului dificultățile cu care s-a confruntat de-a lungul vieții.

„A fost o situație specială pentru că am petrecut atât de mult timp împreună de-a lungul anilor. Chiar dacă știam că e bolnav, e totuși o formă de stupefacție. Faptul că e permanent. Că nu mai e aici. Este dificil de înțeles”, a mai spus ea.

Rolul jucat de Björn Andrésen în celebrul film franco-italian, care i-a adus epitetul de „cel mai frumos băiat din lume”, l-a propulsat spre notorietate. Această etichetă însă, de care nu a reușit să mai scape, l-a aruncat în depresie și dependență, după cum a mărturisit actorul mai târziu.

După premiera filmului „Moarte la Veneția”, Luchino Visconti l-a dus, alături de alți bărbați, într-un club gay, unde a consumat mult alcool ca să scape de sentimentul de solitudine, a povestit actorul în 2021 pentru publicația Expressen.

„Nu am avut nicio problemă în timpul filmărilor. Dar după ce s-au terminat, am avut impresia că sunt un fel de pradă aruncată lupilor. Nu am pățit nimic fizic, dar a fost chiar și așa foarte dezagreabil” a relatat el.

În anul următor, cu prilejul unei călătorii în Japonia, a fost încurajat să consume droguri pentru a avea curaj să cânte în fața publicului, potrivit presei suedeze.

Născut pe 26 ianuarie 1955 la Stockholm crește în absența tatălui, iar mama lui se sinucide pe când el are 10 ani. Este crescut de bunici.

În 2019, apare în filmul „Midsommar”, în regia lui Ari Aster, unde interpretează rolul bătrânului Dan.