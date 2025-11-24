Actorul indian Dharmendra, unul dintre marile staruri de la Bollywood, a murit la 89 de ani

Într-o carieră de şase decenii, Dharmendra a jucat în peste 250 de filme, a fost ales în Parlamentul indian şi recompensat cu cele mai înalte distincţii civile ale Indiei. Foto: Profimedia Images

Actorul indian Dharmendra, unul dintre cele mai cunoscute staruri ale industriei de la Bollywood, a murit luni la vârsta de 89 de ani în oraşul Mumbai. Artistul a avut o carieră de şase decenii pe parcursul căreia a interpretat cu succes atât protagonişti ai unor comedii romantice, cât şi personaje principale în filme de acţiune, relatează Agerpres.



Dharmendra, care lasă în urma sa două soţii şi şase copii, era bolnav de aproximativ o lună şi a murit în reşedinţa sa, au relatat mass-media indiene, potrivit AFP și Reuters.



„Decesul lui Dharmendra încheie o pagină din istoria cinematografiei indiene. A fost o legendă, un actor fenomenal, care aducea farmec şi profunzime tuturor personajelor pe care le-a interpretat”, a scris prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, într-un mesaj distribuit pe reţeaua socială X.

The passing of Dharmendra Ji marks the end of an era in Indian cinema. He was an iconic film personality, a phenomenal actor who brought charm and depth to every role he played. The manner in which he played diverse roles struck a chord with countless people. Dharmendra Ji was… — Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025





Într-o carieră de şase decenii, Dharmendra a jucat în peste 250 de filme, a fost ales în Parlamentul indian şi recompensat cu cele mai înalte distincţii civile ale Indiei.



Apărând într-o scenă de film în 1966 cu pieptul gol - o premieră la acea vreme în cinematografia indiană - în „Dil Diya Dard Liya”, a căpătat statutul de star, primind apoi o avalanşă de scrisori de la admiratoare îndrăgostite de el.



Născut pe 8 decembrie 1935 în statul Punjab, a îmbrăţişat cariera de actor din întâmplare, după ce a câştigat un concurs organizat de o revistă dedicată celebrităţilor.



„Aveam doar visurile mele. Eram pe atunci un sătean fără educaţie, nu ştiam nimic despre meseria de actor”, i-a mărturisit el biografului său, Rajiv Vijayakar.



Dharmendra a împărţit ecranul cu numeroase nume mari ale celei de-a şaptea arte din India, inclusiv cu cea care este considerată a fi prima vedetă feminină de la Bollywood, Hema Malini, care i-a devenit în 1980 cea de-a doua soţie, fără ca el să divorţeze de prima.



Însă acest detaliu nu i-a afectat reputaţia şi nici succesul. În 2007, rolul său din filmul cult „Life in a Metro”, jucat la vârsta de 71 de ani, a ajutat această peliculă să umple sălile de cinematograf.



„Niciodată nu am fost mulţumit de felul în care arătam pe ecran. Nu am încetat niciodată să le cer regizorilor mei să refacă scenele”, mărturisea el în 2011.



Ultimul său film, „Ikkis”, va fi lansat în cinematografe în luna decembrie.