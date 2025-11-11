Actrița Sally Kirkland, câștigătoare a unui Glob de Aur, a murit la 84 de ani. Suferise răni grave după ce a căzut în duş, luna trecută

2 minute de citit Publicat la 22:39 11 Noi 2025 Modificat la 22:45 11 Noi 2025

Derek Wayne Johnson şi Sally Kirkland, în ianuarie 2015, la premiera filmului "Cake", în Los Angeles. Sursa foto: Hepta

Actriţa americană Sally Kirkland, câștigătoare a unui Glob de Aur pentru rolul din filmul "Anna", a murit la vârsta de 84 de ani, informează Variety.com, potrivit Agerpres. Vestea tristă a venit la scurt timp după ce s-a aflat că a suferit unele fracturi la coaste şi la un picior, după ce a căzut în duş, luna trecută, şi a fost internată la un centru de îngrijiri paliative.

Reprezentantul ei, Michael Greene, a confirmat pentru publicaţia Variety că actriţa a decedat marţi dimineaţă devreme, în Palm Springs, California.

Potrivit paginii sale de GoFundMe, ea fusese internată într-un centru de îngrijiri paliative săptămâna trecută, după ce în octombrie suferise o cădere în duş, care i-a provocat fracturi la coaste şi la un picior. Actriţa fusese diagnosticată anterior cu o infecţie osoasă care se răspândise în sânge, precum şi cu demenţă.

Pe lângă activitatea sa cinematografică, Kirkland a avut roluri recurente în seriale de televiziune precum "Felicity", "Roseanne", "Valley of the Dolls" şi "Days of Our Lives".

Sally Kirkland i-a surprins pe urmăritorii Oscarurilor atunci când propria sa campanie i-a adus o nominalizare la categoria "cea mai bună actriţă" pentru filmul "Anna" (1987), o comedie modestă în care interpreta o actriţă cehă ce îndrumă o actriţă mai tânără, jucată de Paulina Porizkova. Pentru acest rol, Kirkland a câştigat Globul de Aur şi premiul Asociaţiei Criticilor de Film din Los Angeles pentru cea mai bună actriţă.

Născută la New York, ea s-a format sub îndrumarea lui Lee Strasberg şi şi-a început cariera în producţii off-Broadway şi în teatrul avangardist, ceea ce a făcut-o să se alăture comunităţii artistice găzduite de studioul "The Factory", al lui Andy Warhol.

Primul ei rol în film a fost în pelicula lui Warhol "The 13 Most Beautiful Women" (1964). A apărut apoi în western-ul "Blue" şi în thriller-ul psihologic "Coming Apart".

În anii '70, Sally Kirkland a avut apariţii în seriale precum "Kojak", "Baretta" şi "Three's Company", dar şi roluri mici în filme importante precum "The Way We Were", "Cinderella Liberty", "The Sting" şi "A Star Is Born".

Primul ei rol principal a fost în filmul horror "Fatal Games" (1984). După "Anna", ea a continuat să joace în zeci de pelicule, printre care "JFK", "Bruce Almighty" şi "Hope for the Holidays".

În 2024, Kirkland şi-a jucat propriul rol în "Sallywood", un film independent despre un scriitor angajat ca asistent personal al actriţei. Regizorul Xaque Gruber - care realizase şi interviul cu ea pentru Huffington Post - s-a inspirat pentru această peliculă din propria experienţă.