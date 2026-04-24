Apar noi acuzații față de „Mama escroacă” a cunoscutului patiser Graham Hornigold, din documentarul Netflix. Numărul victimelor crește

Mama Escroacă, Dionne Marie Hanna și fiul său, cofetarul londonez Graham Hornigold, în documentarul Con Mom. Sursa foto: Netflix

Femeia care apare în documentarul „Mama escroacă” de pe Netflix, acuzată deja de fraudă după ce ar fi înșelat mai multe persoane, inclusiv pe fiul ei, pentru a-și finanța stilul de viață luxos, va trebui să răspundă la acuzații suplimentare în Singapore, potrivit BBC.

Presupusele victime ale lui Dionne Marie Hanna o acuză pe aceasta, rezidentă în Singapore, că le-a luat banii promițându-le că vor fi despăgubite printr-o moștenire din partea familiei regale din Brunei.

Femeia în vârstă de 85 de ani, care a fost arestată și pusă sub acuzare anul trecut după ce a apărut în documentarul Con Mum de pe Netflix, a primit joi încă 34 de capete de acuzare, ajungând la un total de 39.

Numărul presupuselor victime a crescut acum la 14, care ar fi fost înșelate colectiv cu peste 800.000 de dolari singaporezi (626.000 USD; 464.400 lire sterline) în bani și bunuri.

Printre victime se numără și cofetarul londonez Graham Hornigold, fiul ei de care fusese înstrăinată mult timp, deși cazul lui nu se află în fața instanțelor din Singapore.

Cum își păcălea victimele bătrânica simpatică. Cu banii lor, trăia apoi în lux

Noile acte de acuzare includ afirmații că Hanna ar fi păcălit un bărbat să plătească sute de mii de dolari în cheltuieli în numele ei, spunându-i că îi va returna banii și îl va face fiul ei vitreg.

O altă acuzație susține că Hanna i-ar fi spus unei femei că îi va cumpăra diverse lucruri – inclusiv mașini Lexus și Aston Martin, precum și o proprietate în exclusivista zonă Sentosa Cove – dacă aceasta îi va da bani pentru „taxe de procesare”.

În multe dintre acuzații, Hanna susținea că face parte din familia regală din Brunei și încerca să câștige simpatia victimelor spunând că este bolnavă în stadiu terminal de cancer. Ulterior, le cerea ajutor pentru plăți restante și promitea că le va returna banii din moștenirea sa, lucru care nu s-a întâmplat niciodată.

Acesta este același mod de operare de care Hanna a fost acuzată și în primul set de capete de acuzare formulate anul trecut.

Procurorii au acuzat-o anterior că a înșelat trei bărbați din Singapore și Franța să transfere bani în conturile ei, susținând că fondurile erau necesare pentru taxe legale și pentru deschiderea unor noi conturi bancare.

În schimbul banilor, ea ar fi promis și donații de milioane de dolari către o moschee și o organizație non-profit musulmană din Singapore, conform declarațiilor din instanță de anul trecut.

Hanna se confruntă cu o serie de acuzații, inclusiv înșelăciune și fraudă prin reprezentare falsă – cea din urmă putând atrage amenzi și pedepse cu închisoarea de până la 20 de ani.

Capetele de acuzare descriu fapte care ar fi avut loc între august 2024 și sfârșitul lunii martie anul trecut. Toate ar fi avut loc în Singapore, deși unele s-au petrecut „parțial în afara Singapore”, potrivit actelor de acuzare.

Cum și-a escrocat Dionne propriul fiu, un cunoscut patiser din Londra

Con Mum ( n.r. Mama Escroacă), lansat pe Netflix pe 25 martie, urmărește reunirea lui Hornigold cu Hanna în Marea Britanie, după ce aceasta îl contactează susținând că este mama lui pierdută de mult timp.

Un test ADN a confirmat ulterior acest lucru. Totuși, în documentar, Hornigold contestă afirmațiile ei privind apartenența la regalitate.

Hanna s-a prezentat ca fiind o fiică ilegitimă, bogată, a sultanului din Brunei, oferindu-i inițial lui Hornigold, fostei sale partenere Heather Kaniuk și prietenilor acestuia cadouri luxoase, de la mașini la locuințe.

Deși inițial sceptic, Hornigold, care a lucrat în restaurante cu stele Michelin, a dezvoltat rapid o relație apropiată cu mama sa.

Însă, în timp, Hanna a început să-l lase pe Hornigold și pe prietenii acestuia să suporte costurile tot mai mari. Hornigold a declarat în documentar că a pierdut 300.000 de lire sterline în acest proces.

Filmul sugerează că Hanna fusese anterior condamnată în Regatul Unit pentru furt din magazine și fraudă.