Cine este Frank Colin, „francezul care locuiește în România” din documentarul Netflix „Cocaine Air”. A fost însurat cu Maria Marinescu

Frank Colin, organizatorul afacerii Air Cocaine, este născut în Franța. Sursa foto: Facebook/ Frank Colin

În noul documentar Netflix, Cocaine Air: Smugglers at 30.000 Ft., este menționat un „francez care locuiește în România”. Frank Colin a fost implicat în organizarea operațiunii de trafic de droguri cunoscută sub numele de „Air Cocaine”. Fostul soț al creatoarei de modă Maria Marinescu, cu care are și un copil, și care s-a născut la Toulon, a locuit la noi în țară timp de câțiva ani.

Frank Colin este un fost antreprenor francez implicat într-o operațiune internațională de trafic de droguri cunoscută sub numele de „Air Cocaine”. Această afacere a fost detaliată și în documentarul francez „Air Cocaine”, difuzat pe Canal+ în martie 2023, și în cartea sa autobiografică, My Name is Frank Colin – I Organized Air Cocaine.

Ce este afacerea Air Cocaine

În martie 2013, un avion privat Falcon 50 a fost interceptat în La Défense, Paris, transportând 700 kg de cocaină ascunse în 26 de valize. Frank Colin a fost identificat ca fiind organizatorul principal al acestei operațiuni, care a implicat mai multe persoane și a fost una dintre cele mai mari capturi de droguri din Franța.

De asemenea, el a fost arestat în Franța și a fost implicat într-o evadare spectaculoasă din închisoare în 2015.

În cartea sa, Frank Colin povestește despre viața sa tumultoasă, despre cum a trecut de la o copilărie modestă în Cité Berthe la implicarea în afaceri riscante și cum a orchestrat operațiunea Air Cocaïne. Documentarul „Air Cocaine” oferă o privire detaliată asupra acestei afaceri, incluzând interviuri cu Colin și alți participanți, precum și imagini din timpul investigației și procesului.

Ce se știe despre Frank Colin, fostul soț al Mariei Marinescu

Frank Colin s-a născut la Toulon și a crescut în La Seyne-sur-Mer, cartierul La Cite Berthe. El a devenit cunoscut ca bodyguard în cluburile de noapte de pe Coasta de Azur și a fost asociat cu afaceri imobiliare în România .

În 2009, s-a căsătorit cu creatoarea de modă română Maria Marinescu, iar cei doi au avut un fiu împreună.

Cei doi s-au căsătorit religios în vara anului 2009, într-o ceremonie fastuoasă la un castel din apropierea Parisului, după ce în prealabil avuseseră o cununie civilă la București. Maria a purtat o rochie semnată de Elie Saab, iar petrecerea a fost una de amploare, cu aproximativ 150 de invitați și costuri estimate la 200.000 de euro.

În 2010, au devenit părinți unui băiețel, Levin, iar în perioada în care Frank Colin a fost închis, Maria a continuat să-l viziteze și să-l sprijine pe fiul lor.

De ce a divorțat Maria Marinescu de Frank Colin

În martie 2014, Maria Marinescu a confirmat că a depus actele de divorț la Judecătoria Sectorului 1 din București. Decizia a fost luată de comun acord, având în vedere că ambii doreau să protejeze copilul de realitățile complicate ale situației.

Maria Marinescu și Frank Colin au divorțat oficial pe 11 iunie 2015, după aproape șase ani de căsnicie, iar Maria a revenit la numele de domnișoară.

Maria a explicat recent că, deși Frank a fost un tată dedicat, acuzațiile de trafic de droguri au fost un punct de neîntoarcere pentru ea.

De asemenea, Maria a menționat că nu a avut semnale de alarmă legate de comportamentul lui Frank înainte de incident, subliniind că amândoi aveau valori și stiluri de viață care nu tolerau viciile.

Frank a declarat că, chiar și după divorț, o consideră pe Maria „soția lui” și că, în fața lui Dumnezeu, sunt „legați pe veci”.

În prezent, Maria Marinescu este căsătorită cu omul de afaceri român Bogdan Ionescu.

Unde este Frank Colin în prezent

Frank Colin a fost eliberat din închisoare în octombrie 2016, după ce a petrecut aproximativ trei ani și jumătate în detenție preventivă, fiind arestat în martie 2013.

În 2019, a fost condamnat la 12 ani de închisoare în Franța pentru implicarea sa în operațiunea „Air Cocaine”. În cadrul apelului din 25 iunie 2021, Colin a recunoscut oficial că a fost implicat în această rețea de trafic de droguri, schimbându-și declarațiile anterioare din 2019.

În prezent, Frank Colin locuiește în apropiere de Toulon, Franța, fiind în perioada de probă până în 2025.

Perioada de probă este o măsură de supraveghere aplicată unei persoane eliberate condiționat din închisoare, înainte de a-și ispăși întreaga pedeapsă. Această perioadă presupune anumite obligații și restricții, menite să ajute la reintegrarea în societate și să prevină recidiva.