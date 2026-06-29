„Disclosure Day”: ET s-a făcut mare și a revenit pe Pământ, iar Spielberg ne arată cum să lupți cu „Sistemul”, chiar din interiorul său

Scenă din „Disclosure Day”/„Ziua Adevărului”, în regia lui Steven Spielberg. Foto: Profimedia Images

Extratereștrii există și se află printre noi, dar guvernul "în negru" al Statelor Unite ascunde acest secret teribil, în numele Stabilității Supreme.

Steven Spielberg tratează în „Disclosure Day” („Ziua adevărului”) rădăcinile și, mai ales, efectele asupra prezentului ale acestei fascinante și captivante conspirații - sursa Răului Suprem care a creat „The Deep State” („președinții pleacă din funcție după 8 ani, n-au nevoie să știe”, după cum aflăm de la un personaj, parte a „Sistemului” cel rău).

Cel care ne-a modelat în anii '70-'80 felul în care ni-i imaginăm azi pe extratereștri revine la tema sa favorită: „Ziua Adevărului” poartă, de altfel, amprenta inconfundabilă pe care fanii genului au mai întâlnit-o în „Întâlnire de gradul 3” sau „ET”.

Filmul regizorului american revine la obsedanta întrebare: Ce o să facă omenirea când va fi pusă în fața celei mai mari spaime ale sale: momentul în care vom afla că nu mai suntem singuri în lume?

Chestiunea extratereștrilor care ne vizitează Terra de pe vremea faraonilor e - nu-i așa? - un secret binecunoscut de conspiraționiștii profesioniști. Conspirația a căpătat greutate din 1947, de când cu presupusa nava extraterestră căzută la Roswell: un secret care, aflăm din „Ziua Adevărului”, e păzit cu strășnicie de către „oamenii în negru” din guvernul paralel al Statelor Unite, tocmai pentru ca noi, prolii cu progam 9-17, să nu plonjăm - vezi Doamne - în haos, dacă aflăm minunea.

Nu cumva existența extratereștrilor e un secret atât de impenetrabil, tocmai pentru că ar zdruncina ultima noastră redută morală? Și, odată cu apariția extratereștrilor, credința va fi zdruncinată, Biblia va deveni beletristică iar lumea se va transforma într-un iad? E o întrebare pe care Spielberg o strecoară de mai multe ori pe parcursul filmului și o rostește prin gurile personajelor sale.

Coincidență (sau nu?, ar spune conspiraționiștii), „Ziua Adevărului” a fost proiectat cam în aceeași perioadă în care administrația Trump a desecretizat mai multe dosare OZN, care - explicabil - au dezamăgit comunitatea fanilor pasionați de ufologie.

Dacă ești fan al thrillerelor SF cu OZN-uri marca Spielberg, „Ziua adevărului” nu are cum să te dezamăgească. Regizorul livrează. Filmului nu-i lipsesc elemente de thriller autentic, cu clasicele urmăriri de mașini, împușcături și explozii. Ba, la un moment dat, parcă te-ai aștepta să coboare dintr-o mașină inclusiv agenții FBI Fox Mulder și Dana Scully din „Dosarele X”.

De fapt, „Disclosure Day” arată ca o variantă neoficială de lungmetraj „X files”, realizat de Spielberg. Dar, dincolo de conspirația Roswell, filmul are și un „fir moral”, care urmează eterna noastră nevoie de empatie, de „conexiune” cu ceilalți.

„Conexiunea” e luată și amplificată X-Men style, sub forma unui dispozitiv extraterestru care „controlează” mințile (dacă pică, la propriu, în mâini malefice, precum cele ale lui Noah, jucat de Colin Firth), sau face „bine, la toată lumea”, dacă e dibaci manevrat de un spirit alb (Margaret, jucată de Emily Blunt).

În 2026, aflăm că sărmanul Fox Mulder avea dreptate: Adevărul e undeva, acolo („The truth is out there”, laitmotivul Dosarelor X), dar „oamenii în negru”, în SUV-urile lor la fel de negre, care ridică praful prin preria americană, sunt frâna de mână trasă de Sistemul care se încăpățânează să ne țină în beznă de mai bine de 89 de ani (în condițiile în care incidentul de la Roswell, din 1947, este luat ca „Ano Domini” al Noii Ordini Mondiale).

Steven Spielberg culege acum roadele propriei mitologii pe care a creat-o cu „Întâlnire de gradul 3” sau „ET”. Doar că extratereștrii cenușii s-au făcut mari, la fel și conspirația care i-a creat. Lupta cu Sistemul e acum și mai teribilă, în era AI-ului și a camerelor de supraveghere omniprezente, dar eroii noștri beneficiază de același ajutor de tip „Deus ex machina”. Sau, mai degrabă „ET ex machina”. Sincopele și momentele rupte de realitate pot fi trecute cu vederea: e totuși un film SF. Cel puțin până când nu aflăm că nu suntem singuri în univers.

Filmul SF „Disclosure Day / Ziua adevărului”, în regia lui Steven Spielberg, poate fi văzut în prezent în cinematografele din România.