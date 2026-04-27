Filmul biografic despre Michael Jackson doboară recordul de box office. Criticii au opinii complet diferite față de spectatori

3 minute de citit Publicat la 17:50 27 Apr 2026 Modificat la 17:50 27 Apr 2026

Nepotul lui Michael Jackson, Jaafar Jackson, îl interpretează pe star în filmul biografic Michael. Sursa foto: Hepta

Noul film muzical despre Michael Jackson a cucerit box office-ul mondial, obținând cele mai mari încasări ale unui weekend de deschidere din istorie pentru un film biografic.

Nepotul cântărețului, Jaafar Jackson, îl interpretează în filmul Michael, care a generat încasări de 217 milioane de dolari, la nivel global, de la lansarea sa de miercuri, potrivit BBC.

Musicalul despre Queen, Bohemian Rhapsody, care a debutat cu 124 de milioane de dolari în 2018 și în care Rami Malek l-a interpretat pe Freddie Mercury, deținea anterior recordul de box office pentru un biopic muzical.

Însă Michael a depășit și cele 180 de milioane de dolari încasate de Oppenheimer în 2024, oferindu-i „Regelui Pop” weekend-ul de deschidere cu cele mai mari încasări la nivel mondial pentru un film biografic de orice fel.

Adam Fogelson, președintele distribuitorului american Lionsgate, a declarat: „Nu ajungi la aceste cifre decât dacă vezi rezultate uriașe în toate categoriile demografice posibile. Publicul se distrează clar de minune.”

Diferențe majore între opiniile criticilor și cele ale spectatorilor

Filmul a fost primit mult mai bine de public decât de critici, dintre care mai mulți au susținut că prezintă o versiune „igienizată” a carierei lui Jackson.

Agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes a înregistrat o diferență semnificativă între scorul mediu de 38% acordat de critici și ratingul mediu de 97% oferit de spectatori.

Lansarea filmului vine după o serie de biografii muzicale din ultimul deceniu, considerate de Hollywood drept succese sigure de box office.

Queen, Sir Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse, NWA, Robbie Williams și Whitney Houston au beneficiat cu toții de adaptări cinematografice în ultimii ani.

Michael este finanțat de moștenirea regretatului superstar și folosește vocile originale ale acestuia pentru momentele muzicale, care domină filmul.

Filmul a fost refăcut

Filmul nu include nicio mențiune despre acuzațiile de abuz sexual asupra minorilor care i-au fost aduse cântărețului.

Jackson și-a susținut întotdeauna nevinovăția și a fost declarat nevinovat de molestare de minori în 2005.

Inițial, realizatorii intenționau să includă referiri la unele dintre acuzații, însă materialul a fost eliminat după redescoperirea unui acord de confidențialitate istoric pe care Jackson l-a încheiat cu unul dintre acuzatori.

Al treilea act al filmului Michael trebuia să se concentreze pe acuzațiile formulate de Jordan Chandler în anii ’90, însă înțelegerea la care Jackson a ajuns la acea vreme cu familia băiatului includea o clauză care interzicea moștenirii artistului să îl menționeze vreodată în vreun film.

Filmul a fost refăcut, iar mai multe scene au fost refilmate după această descoperire, iar acum Michael se încheie în 1988, înainte de apariția oricăror acuzații.

Regizorul Antoine Fuqua a declarat pentru Deadline în weekend că redescoperirea acordului de confidențialitate a dus la o „perioadă dificilă”, deoarece echipa a trebuit să „regândească totul”.

„Toate filmele au provocări diferite, dar acesta a fost unic”, a spus el, adăugând că echipa a rezolvat problema concentrându-se din nou pe cariera muzicală a lui Jackson.

Filmul rezultat pune accent puternic pe recrearea concertelor și analizează relația tensionată cu tatăl său, Joseph, interpretat de nominalizatul la Oscar Colman Domingo.

Unul dintre cele mai scumpe filme biografice realizate vreodată

Costurile ridicate ale refilmărilor au contribuit la bugetul considerabil al filmului, estimat la aproximativ 200 de milioane de dolari, ceea ce îl face să fie una dintre cele mai scumpe biografii realizate vreodată.

Michael a fost lansat în același weekend în cea mai mare parte a lumii, însă urmează să apară și în Japonia, unde distribuitorul local a programat lansarea pentru luna iunie.

Filmul face parte dintr-o revenire recentă a cinematografelor, după o serie de succese de box office precum The Super Mario Galaxy Movie și Project Hail Mary, urmând și alte lansări importante, inclusiv The Devil Wears Prada 2, programat pentru acest weekend.

Jackson era cunoscut pentru hituri globale precum Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal și Black or White, iar albumul Thriller din 1982 este cel mai bine vândut album din toate timpurile.