„Istoria nu va uita numele Căpitanului Picard”. Omagiul adus de NASA lui Sir Patrick Stewart: 3 galaxii iau forma USS Enterprise

2 minute de citit Publicat la 21:07 30 Oct 2026 Modificat la 21:17 30 Oct 2026

În semn de apreciere pentru contribuția sa la genul science-fiction, rețelele sociale au fost inundate de mesaje de omagiu din partea agențiilor spațiale, astronauților și astronomilor. Foto: Getty Images

NASA i-a adus un omagiu actorului britanic Sir Patrick Stewart, care a murit joi la vârsta de 86 de ani. Pentru generații întregi, artistul a fost Căpitanul Jean-Luc Picard din seria SF Star Trek: Next Generation. În semn de apreciere, Centrul de Zbor Spațial Goddard al NASA a publicat o imagine în care trei galaxii se ciocnesc și iar forma USS Enterprise, nava spațială a Federației din universul „Star Trek”, relatează Sky At Night Magazine.

În semn de apreciere pentru contribuția sa la genul science-fiction, rețelele sociale au fost inundate de mesaje de omagiu din partea agențiilor spațiale, astronauților și astronomilor.

Centrul Goddard al NASA a publicat această imagine în memoria lui Stewart: o fotografie realizată de telescopul spațial Hubble, care surprinde trei galaxii aflate în coliziune și care formează silueta navei USS Enterprise.

History will never forget the name Captain Picard. Thank you for inspiring the Next Generation of explorers. ✨ https://t.co/5GbduqSfxL — NASA Goddard (@NASAGoddard) October 29, 2026

„Istoria nu va uita niciodată numele Căpitanului Picard. Mulțumim că ai inspirat Următoarea Generație de exploratori”, a scris centrul NASA pe X.

În imagine nu apare o singură galaxie, nici două, ci trei, cunoscute împreună sub denumirea NGC 7764A. Fotografia a fost surprinsă de Telescopul Hubble.

În spațiu, nimic nu este static – nici măcar galaxiile. Acestea se ciocnesc și fuzionează la scări uriașe, atrase unele de altele de forța gravitației.

Atunci când galaxiile fuzionează, stelele din fiecare dintre ele sunt atât de îndepărtate unele de altele, încât este puțin probabil să se ciocnească. În schimb, interacțiunile gravitaționale agită gazul și praful cosmic și pot duce chiar la formarea unor noi stele.

Nici propria noastră galaxie nu va putea evita o coliziune. Astronomii spun că, în cele din urmă, Calea Lactee se va ciocni cu galaxia vecină, într-un eveniment viitor numit coliziunea dintre Andromeda și Calea Lactee.

În această imagine cu NGC 7764A, cele două galaxii din partea dreaptă sus interacționează între ele și formează silueta familiară a navei USS Enterprise.

Se pot observa filamente lungi de stele și gaz care se întind în urma coliziunii galactice.

Interacțiunile dintre galaxii se desfășoară pe perioade foarte lungi de timp, așa că formațiunea neobișnuită produsă de fuziune nu se va schimba prea curând.

NASA spune că nu este clar dacă galaxia din partea stângă jos interacționează cu celelalte două, însă acestea sunt atât de apropiate una de alta, încât este posibil să fie vorba, de fapt, despre o coliziune între trei galaxii.

Sir Patrick Stewart a murit, la scurt timp după ce a fost diagnosticat cu Alzheimer și Demență cu corpi Lewy.

Artistul a avut o copilărie extraordinar de dificilă, marcată de violență domestică, dar a devenit unul dintre cei mai apreciați actori din Marea Britanie.

A avut o carieră îndelungată în teatru și film, dar două roluri l-au consacrat definitiv în inimile iubitorilor genului științifico-fantastic: Căpitanul Jean-Luc Picard și Dr. Xavier din seria X-Men.