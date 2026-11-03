Nicolas Cage dezvăluie că a rămas "fără adăpost", după ce o groapă uriașă a înghițit o parte din vila sa din Malibu

2 minute de citit Publicat la 23:35 03 Noi 2026 Modificat la 23:41 03 Noi 2026

Nicolas Cage, alături de soţia sa, Riko Shibata, şi reşedinţa lor din Malibu, în valoare de 10,5 milioane de dolari. Sursa colaj foto: Hepta & Profimedia Images

Actorul american Nicolas Cage a dezvăluit într-un interviu oferit recent că locuiește în hoteluri după ce o groapă uriașă, provocată de eroziunea costieră, a afectat vila sa din Malibu, evaluată la 10,5 milioane de dolari. Starul din "Spider-Noir" a declarat că a rămas "oarecum fără adăpost", în timp ce încearcă să își salveze proprietatea cu patru niveluri, a cărei alee de acces și infrastructură au fost grav avariate, relatează The Independent.

Proprietatea actorului în vârstă de 62 de ani, aflată pe malul Oceanului Pacific, a fost afectată de eroziunea costieră severă care a avut loc în urmă cu aproape două luni. Atunci, o groapă de mari dimensiuni a înghițit aleea de acces și s-a extins până în apropierea ușii de la intrarea în vila cu patru niveluri.

Prezent la LA Comic Con, pe 31 octombrie, Nicolas Cage a vorbit despre situația sa locativă după ce a fost întrebat ce planuri are de Halloween.

"În prezent, sunt, oarecum, fără adăpost", a mărturisit actorul.

Ulterior, el a oferit următoarele explicaţii: "S-a întâmplat ceva cu casa mea din Malibu, așa că locuiesc, într-un fel, la hotel. Prin urmare, nu am copii care să vină la mine pentru «trick-or-treat» și cu care să mă distrez în seara aceasta".

Cu toate acestea, starul din "Ghost Rider" a spus că o va duce pe fiica sa, August, care are patru ani, la colindat în Santa Monica. În cadrul interviului, Nicolas Cage a mai dezvăluit că, după ce o va culca, intenționează să urmărească filmul de groază "The Shining", regizat de Stanley Kubrick în 1980.

În timp ce se adaptează la noile condiții de locuit, actorul încearcă să își salveze proprietatea de pe malul Oceanului Pacific, pe care a cumpărat-o în 2024.

Potrivit publicaţiei Page Six, Nicolas Cage a depus trei cereri de autorizație la autoritățile municipale pentru a limita efectele eroziunii și pentru a preveni extinderea pagubelor.

Groapa s-a mărit considerabil, extinzându-se dincolo de suprafața inițială, de aproximativ 2,8 metri pătrați, din apropierea unei laturi a proprietății, până spre intrarea în locuință. În urma surpării au fost înghițite un gard, scări și toalete portabile folosite de muncitorii care efectuau lucrări în zonă.

Actorul a solicitat o autorizație de construcție în regim de urgență și a primit aprobarea de a amplasa saci de nisip în apropierea plajei și în exteriorul proprietății, pentru a proteja zona de valuri și a limita eroziunea.

Au fost aprobate și alte autorizații, care permit îndepărtarea resturilor de asfalt din groapa de surpare, instalarea unor structuri de susținere și efectuarea unor excavări pentru prelevarea de probe de sol. Conductele de apă și gaz, avariate.

Pagubele nu s-au limitat la aleea de acces a proprietății. După ce apa a îndepărtat solul de sub aceasta, au fost avariate atât conducta de apă, cât și cea de gaz.

Din cauza deteriorării infrastructurii, compania Southern California Gas a fost nevoită să întrerupă alimentarea cu gaz în zonă. Ulterior, autoritățile au emis un ordin de evacuare pentru proprietățile afectate.

Într-o informare publicată pe rețelele sociale, Primăria orașului Malibu a anunțat declararea stării de urgență locale, după formarea unei gropi provocate de eroziunea costieră pe Sea Level Drive.

"La 8 septembrie 2026, directorul Serviciilor de Urgență din orașul Malibu a declarat starea de urgență locală în urma formării unei gropi uriașe în apropierea adresei 31630 Sea Level Drive", se arată în comunicatul municipalității.

Decizia a fost luată în urma consultărilor cu Departamentul de Pompieri al comitatului Los Angeles și cu Departamentul Șerifului, autoritățile invocând riscuri pentru siguranța publică. Groapa, aflată în continuă extindere, restricționa accesul locuitorilor și al echipelor de intervenție.

Nicolas Cage continuă să încerce să limiteze pagubele și să împiedice deteriorarea în continuare a proprietății sale, în timp ce locuiește temporar în hoteluri.