Parlamentarii britanici cer interzicerea desenului animat „Masha și Ursul”

2 minute de citit Publicat la 13:57 03 Iul 2026 Modificat la 13:57 03 Iul 2026

Parlamentarii susțin că astfel de imagini contribuie la normalizarea simbolurilor militare sovietice în fața unui public format din copii. Foto: Profimedia Images

Un grup format din peste 50 de parlamentari britanici, din mai multe partide, cere Guvernului să analizeze posibilitatea opririi difuzării desenului animat „Masha și Ursul” în Regatul Unit. Ei susțin că serialul pentru copii conține elemente de propagandă rusă și promovează simboluri sovietice în rândul celor mici, potrivit The Guardian.

Scrisoarea, adresată ministrului britanic al Culturii, Lisa Nandy, a fost inițiată de deputatul liberal-democrat Tom Gordon și este semnată de reprezentanți ai Partidului Laburist, Conservator, ai Verzilor, SNP și Plaid Cymru.

Parlamentarii atrag atenția că serialul este disponibil atât pe Netflix, care a anunțat recent achiziționarea a două noi sezoane și extinderea licenței în peste 100 de țări, cât și pe platforma ITVX.

”Astfel de imagini contribuie la normalizarea simbolurilor militare sovietice”

Potrivit acestora, unele episoade conțin imagini care nu pot fi considerate întâmplătoare. Ei indică o scenă în care Masha poartă ceea ce pare a fi o uniformă și o cască de tanchist din perioada sovietică, precum și un alt episod în care apare cu o șapcă asemănătoare celei purtate de grănicerii sovietici, asociată istoric cu NKVD, fosta poliție secretă a Uniunii Sovietice.

Parlamentarii susțin că astfel de imagini contribuie la normalizarea simbolurilor militare sovietice în fața unui public format din copii.

„Părinții britanici au dreptul să se aștepte ca programele destinate copiilor și difuzate pe platforme licențiate să fie analizate cu atenție, mai ales atunci când aliații noștri ridică îngrijorări credibile privind existența unei propagande de stat”, se arată în scrisoare.

Criticile nu vin doar din Marea Britanie. Centrul ucrainean pentru Combaterea Dezinformării, instituție susținută de guvernul de la Kiev, a descris serialul drept „un instrument al influenței ruse”, susținând că acesta promovează subtil teme militariste și banalizează simbolurile sovietice.

”Simbolurile sovietice reprezintă ocupație, deportări, crime în masă și crime împotriva umanității”

Și ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat recent că „Masha și Ursul” face parte din strategia de „soft power” a Kremlinului.

„Pentru multe state, inclusiv Estonia, simbolurile sovietice reprezintă ocupație, deportări, crime în masă și crime împotriva umanității”, a afirmat oficialul estonian.

Compania Animaccord, studioul care produce serialul și care are sediul în Cipru, respinge categoric toate acuzațiile.

Reprezentanții companiei susțin că „Masha și Ursul” este un desen animat dedicat exclusiv copiilor, construit în jurul unor teme precum prietenia, bunătatea și imaginația și că nu conține niciun mesaj politic.

„Clientul nostru respinge categoric afirmațiile false și defăimătoare potrivit cărora serialul ar avea legătură cu propaganda. De aproape 20 de ani, «Masha și Ursul» este urmărit de familii din peste 100 de țări și nu a beneficiat niciodată de finanțare din partea statului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a companiei, Melanie Bonvicino.

Deocamdată, Guvernul britanic nu a comentat solicitarea parlamentarilor. Surse oficiale au precizat că alegerea programelor difuzate aparține televiziunilor și platformelor de streaming, atât timp cât acestea respectă regulile impuse de autoritatea de reglementare Ofcom.

Serialul „Masha și Ursul”, inspirat dintr-un basm popular rusesc, este unul dintre cele mai urmărite desene animate din lume. Un singur episod, intitulat „Recipe for Disaster”, a depășit 4,6 miliarde de vizualizări pe YouTube.