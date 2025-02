Premiile BAFTA 2025: Filmele „Conclave” și „The Brutalist” au fost cele mai premiate. Lista completă a câștigătorilor

Premiile BAFTA 2025. Foto: Getty Images

Premiile BAFTA 2025 au avut loc duminică la Royal Festival Hall din Londra, actorul David Tennant revenind în calitate de gazdă a prestigioasei ceremonii. „Conclave” a condus cu 12 nominalizări și a luat acasă patru premii până la sfârșitul serii, inclusiv pentru categoriile „film britanic remarcabil” și „cel mai bun film”. Drama de epocă „The Brutalist” a câștigat patru premii, inclusiv pentru „cel mai bun regizor”, pentru Brady Corbet, și „cel mai bun actor principal”, pentru Adrien Brody, notează CNN.

„Emilia Peréz” a câștigat premiul pentru cel mai bun film care nu este în limba engleză și premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru Zoe Saldaña, care și-a continuat seria de câștiguri pentru interpretarea sa în film de-a lungul sezonului de premiere din 2025.

Kieran Culkin, de asemenea, și-a continuat seria de victorii la categoria actor în rol secundar pentru „A Real Pain”, iar Mikey Madison a câștigat BAFTA-ul pentru actrița principală în filmul „Anora”.

Lista completă a câștigătorilor BAFTA 2025

Lista nominalizărilor la toate categoriile poate fi consultată mai jos, câștigătorii fiind indicați cu bold.

Cel mai bun film

„Anora”

„The Brutalist”

„A Complete Unknown”

„Conclave” - Câștigător

„Emilia Pérez”

Film britanic de excepție

„Bird”

„Blitz”

„Conclave” - Câștigător

„Gladiatorul II”

„Hard Truths”

„Kneecap”

„Lee”

„Love Lies Bleeding”

„The Outrun”

„Wallace și Gromit: Vengeance Most Fowl”

Debut remarcabil al unui scenarist, regizor sau producător britanic

„Hoard”

„Kneecap” - Câștigător

„Monkey Man”

„Santosh”

„Sister Midnight”

Film pentru copii și familie

„Flow”

„Kensuke’s Kingdom”

„The Wild Robot”

„Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” - Câștigător

Film care nu este în limba engleză

„All We Imagine as Light”

„Emilia Peréz” - Câștigător

„I'm Still Here”

„Kneecap”

„The Seed of the Sacred Fig”

Documentar

„Black Box Diaries”

„Fiicele”

„No Other Land”

„Super/Man: The Christopher Reeve” - Câștigător

„Will și Harper”

Film de animație

„Flow”

„Inside Out 2”

„The Wild Robot”

„Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” - Câștigător

Regizor

Sean Baker, „Anora”

Edward Berger, „Conclave”

Denis Villeneuve, „Dune: Part Two”

Jacques Audiard, „Emilia Peréz”

Brady Corbet, „The Brutalist” - Câștigător

Coralie Fargeat, „The Substance”

Scenariu adaptat

„A Complete Unknown ”

„Conclave” - Câștigător

„Emilia Peréz”

„Nickel Boys”

„Sing Sing”

Scenariu original

Jesse Eisenberg, „A Real Pain” - Câștigător

Sean Baker, „Anora”

Rich Peppiatt, „Kneecap”

Brady Corbet și Mona Fastvold, „The Brutalist”

Coralie Fargeat, „The Substance ”

Actor principal

Timothée Chalamet, „A Complete Unknown”

Ralph Fiennes, „Conclave”

Hugh Grant, „Heretic”

Colman Domingo, „Sing Sing”

Sebastian Stan, „The Apprentice”

Adrien Brody, „The Brutalist” - Câștigător

Actriță principală

Mikey Madison, „Anora” - Câștigător

Karla Sofía Gascón, „Emilia Peréz”

Marianne Jean-Baptiste, „Hard Truths”

Saoirse Ronan, „The Outrun”

Demi Moore, „The Substance”

Cynthia Erivo, „Wicked”

Actor în rol secundar

Edward Norton, „A Complete Unknown”

Kieran Culkin, „A Real Pain” - Câștigător

Yura Borisov, „Anora”

Clarance Maclin, „Sing Sing”

Jeremy Strong, „The Apprentice”

Guy Pearce, „The Brutalist”

Actriță în rol secundar

Isabella Rossellini, „Conclave”

Selena Gomez, „Emilia Peréz”

Zoe Saldaña, „Emilia Peréz” - Câștigător

Felicity Jones, „The Brutalist”

Jamie Lee Curtis, „The Last Showgirl”

Ariana Grande, „Wicked”

Partitura originală

„Conclav”

„Emilia Peréz”

„Nosferatu”

„The Brutalist” - Câștigător

„The Wild Robot ”

Design de producție

„Conclave”

„Dune: Part Two”

„Nosferatu”

„The Brutalist”

„Wicked” - Câștigător

Efecte vizuale speciale

„Better Man”

„Dune: Part Two” - Câștigător

„Gladiatorul II”

„Kingdom of the Planet of the Apes”

„Wicked”

Machiaj și păr

„Dune: Part Two”

„Emilia Peréz”

„Nosferatu”

„Substanța” - Câștigător

„Wicked”

Design de costume

„A Complete Unknown ”

„Blitz”

„Conclave”

„Nosferatu

„Wicked” - Câștigător

Editare

„Anora”

„Conclave” - Câștigător

„Dune: Part Two”

„Emilia Peréz”

„Kneecap”

Cinematografie

„Conclav”

„Dune: Part Two”

„Emilia Peréz”

„Nosferatu”

„Brutalistul” - Câștigător

Distribuția

„A Complete Unknown”

„Anora” - Câștigător

„Conclav”

„Kneecap”

„The Apprentice”

Sunet

„Blitz”

„Dune: Part Two” - Câștigător

„Gladiatorul II”

„The Substance ”

„Wicked”

Scurtmetraj britanic de animație

„Adiós”

„Mog’s Christmas”

„Wander to Wonder” - Câștigător

Scurtmetraj britanic

„Marion”

„Milk”

„Rock, Paper, Scissors” - Câștigător

„Stomach Bug”

„The Flowers Stand Silently, Witnessing”

EE Steaua în ascensiune

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson - Câștigător

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan