Susan Saradon susține că pierde roluri în filme din cauza criticilor aduse Israelului: „Am fost eliminată chiar recent”

Susan Saradon este figură importantă la Hollywood / sursă foto: Getty Images

Susan Sarandon a constatat că i-au fost refuzate roluri la Hollywood din cauza luărilor sale de poziție foarte critice la adresa Israelului și a războiului din Gaza, potrivit unei declarații făcute duminică de actrița americană, informează AFP, citată de Agerpres.

Prezentă la Festivalul de la Veneția pentru a susține filmul ''The Echo Chamber'', unul din filmele din competiție, actrița a afirmat că ''narativul'' despre războiul din Gaza și despre susținerea acordată Israelului de Statele Unite ''s-a schimbat complet''.

''Oamenii știu multe lucruri acum'', a remarcat actrița, mai ales despre susținerea financiară și militară oferită de Statele Unite Israelului.

''Am fost eliminată recent din niște roluri pentru că sunt agenți care le spun oamenilor să nu mă angajeze. Asta înseamnă de fapt structura puterii'', a adăugat ea.

''Cred că s-au produs schimbări în ceea ce privește înțelegerea situației de către opinia publică, însă în sectorul meu există în continuare poziții foarte bine înrădăcinate, susținute de sioniști, care nu și-au îndulcit sentimentele în ceea ce mă privește'', a afirmat actrița de 79 de ani.

''Eu mi-am găsit familia, mi-am găsit prietenii și totul va fi bine'', a subliniat ea cu prilejul unei conferințe de presă, declarația ei fiind însoțită de un ropot de aplauze.

Actrița, figură importantă la Hollywood, este una dintre vocile cele mai active din cinematografia americană care critică războiul din Gaza alături de Mark Ruffalo, Richard Gere și Joaquin Phoenix.

Războiul purtat de Israel în Gaza s-a soldat cu 73.500 de morți în rândul palestinienilor și cu 174.000 de răniți din luna octombrie 2023, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, plasat sub autoritatea Hamas, și al cărui bilanț este considerat fiabil de ONU.

Conflictul a izbucnit în urma atacului fără precedent al grupării palestiniene Hamas împotriva Israelului, soldat cu 1.221 de morți, majoritatea civili, potrivit unui bilanț realizat de AFP.

Agenția United Talent Agency a renunțat la colaborarea cu Susan Sarandon după ce aceasta a declarat, în timpul unei manifestații, că evreii americani ''au o idee despre ce înseamnă să fii musulman în această țară'' din cauza intensificării violenței antisemite.

Actrița și-a cerut apoi iertare, explicând că a făcut ''o greșeală teribilă'' în alegerea cuvintelor întrucât declarația ei lăsa să se înțeleagă că ''până în prezent evreii nu au suferit persecuții, ceea ce este exact contrariul''.