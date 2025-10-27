Idei de costume și make-up pentru Halloween 2025: Inspirație de la evenimente care au început deja în București, Brooklyn și Manchester

3 minute de citit Publicat la 14:19 27 Oct 2025 Modificat la 14:19 27 Oct 2025

Halloween 2025 - inspirație pentru costume și make-up din Brooklyn, Manchester și București. Sursa foto: Hepta/ Zuma Press/ Abaca Press

Halloween 2025 aduce inspiraţie de pe străzile vibrante din Brooklyn (New York), unde festivalul „Days of the Dead” (n.r. Ziua Morților) combină viaţa şi moartea în costume de impact, de la Manchester, unde parada urbană de Halloween transformă oraşul într-un spectacol de stradă, şi până la București, unde la ­West Side Hallo Fest participanţii îşi redescoperă creativitatea prin concursuri de costume şi make-up.

Această combinaţie de teme – „calavera” mexicană, spectacol urban şi DIY de festival – îţi oferă idei proaspete pentru propriul look: un machiaj puternic, un costum cu atitudine şi accesorii care vor face diferenţa.

› Vezi galeria foto ‹

Brooklyn – „Days of the Dead”, celebrare vieţii şi morţii

În Brooklyn, evenimentul dedicat festivalului Día de Muertos (Ziua Morţilor) aduce în faţă costume cu elemente puternice: schelete pictate pe faţă, flori mari roșii, panglici, rochii colorate de inspiraţie mexicană. Pentru Halloween 2025, inspirația de aici poate fi grozavă:

Machiaj: conturare albă/neagră pentru „craniul” tipic Día de Muertos, apoi detalii colorate (roz, albastru, aur) şi flori aplicate (real sau tip headband).

Costum: fie o rochie lungă cu imprimeu floral bogat + corset, fie un suit elegant negru complet cu accesorii florale – contrastul vieţii şi morţii.

Accesorii: coroane florale, panglici colorate, mici schelete decorative, fluturi dacă dorești un accent artistic.

Dacă vrei să ieşi în evidență, combină machiajul tip „calavera” cu accesorii de carnaval – pene, voaluri, bijuterii mari.

Manchester – Parada Halloween in the City, costume & spectacol urban

La Manchester, în Anglia, evenimentul Halloween in the City (25-26 octombrie 2025) a invitat publicul să se costumeze într-un mod creativ, urban, festiv. Ce idei poți prelua:

Costum „street-spectacol”: combinează elemente precum măşti elaborate, mantii, body-paint metalic sau neon, şi pantofi de scenă (ex: platforme, cizme înalte).

Make-up: accent pe ochi mari, sprâncene dramatice, eventual lentile colorate, sclipici/pigment fosforescent. Poți adăuga şi elemente de cascadorie (ex: aripi, coadă stil „monster”, baston teatral).

Tematică „puppet puppeteer”: Manchester a avut parade cu marionete gigantice, walker-performers, etc. Astfel, integrarea unui element „mini marionetă” sau „controlor de monștri” poate fi un twist creativ de costume.

Dacă participi la o paradă pe o stradă aglomerată, alege materiale uşoare, care permit mobilitate – dar cu accente vizuale puternice pentru fotografii de seară.

Bucureşti – West Side Hallo Fest, ateliere, concursuri de costume şi make-up

În Bucureşti, la Lacul Morii, festivalul West Side Hallo Fest (25-27 octombrie) urmăreşte o atmosferă de Halloween accesibilă, cu concurs de costume, ateliere de pictură pe faţă, machiaj, coafuri. Iată ce poţi alege:

Costum „DIY cu accent urban”: de exemplu, ţinută neagră + accesorii neon (benzi reflectorizante, cordoane luminoase), machiaj de „neon ghoul” sau „tech zombie”.

Make-up: think grafic – linii geometrice negre/argintii, zone de ten complet vopsite, adaugă pietricele, glitter, lichid fake (roşu „sânge”) pentru efect dramatic.

Element de concurs: pregăteşte-te să impresionezi – la Bucureşti, concursul de costume este activ, deci un detaliu care face diferenţa (ex: efect luminos, mişcare, interacţiune) poate atrage atenţia.

Ai grijă la accesoriile mari – dacă vei merge pe la ateliere sau standuri, nu exagera cu spaţiul ocupat. Materiale ușoare, uşor de manevrat, şi elemente reflectorizante pentru fotografii bune pe timp de noapte.