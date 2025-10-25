Un Lamborghini realizat manual din 10.000 de chei de yale, printre atracţiile de la West Side Hallo Fest. Ce surprize s-au pregătit

Un Lamborghini realizat manual din 10.000 de chei de yale, printre atracţiile de la West Side Hallo Fest. Sursa foto: Facebook/Primăria Sectorului 6

Weekend de "groază" pe Lacul Morii, din Capitală, unde este organizat West Side Hallo Fest, cel mai mare festival de Halloween din România. Organizatorii au promis numeroase surprize, multă adrenalină şi spectacole care taie respiraţia – printre acestea se numără şi un show cu drone. Decorurile sunt impresionante și creează o atmosferă unică. Pe scena mare vor concerta Vunk, Andia, The Urs, dar şi alte trupe şi solişti în vogă. Iar scena mică este dedicată copiilor.

Sâmbătă seara se anunţă una plină cu surprize pe malul Lacului Morii din Bucureşti, unde se desfăşoară West Side Hallo Fest, ajuns la a treia ediţie. Pentru acest eveniment au fost impuse restricţii de circulaţie, iar Primăria Sectorului 6 a anunţat care sunt străzile pe unde se poate circula.

Printre atracțiile principale se află și un Lamborghini realizat manual din 10.000 de chei de yale, creația artistului Daniel Dragne, care impresionează prin atenția la detalii și unicitate. După apus, magia copilăriei lasă loc senzațiilor tari pentru iubitorii de adrenalia care sunt aruncați într-o adevărată invazie de zombi, într-un decor spectaculos.

Decorurile sunt impresionante și creează o atmosferă unică. Zona de la intrarea de pe strada Mehadia este dedicată copiilor, cu un decor rustic de toamnă, un dovleac uriaș luminat din interior, o căruță plină de dovleci, baloți de paie, vrăjitoare și personaje misterioase.

Patru garaje vechi au fost transformate în spital horror, refugiu post-apocaliptic, temniță medievală și criptă plină de fantome, iar alături se află Cimitirul Uitării, cu morminte vechi și statui care prind viață în întuneric.

Un autobuz școlar american, numit "Infected Bus", te poartă într-o călătorie plină de suspans printre zombi, iar cei curajoși pot urca în turnul de escaladă de 10 metri, dedicat atât copiilor, cât și adulților.

Spectacolele ridică nivelul de adrenalină: acrobații Circului Metropolitan București sfidează gravitația în celebrul Glob al Morții, iar fiecare seară West Side Hallo Fest se încheie cu show-uri de proiecții 3D pe Lacul Morii, adevărate dansuri de lumină, muzică și culoare.

Show-ul de drone de sâmbătă seara promite un spectacol vizual de neuitat, iar parada costumelor aduce publicul în centrul atenției – vizitatorii vin costumați și devin parte din poveste, fiind premiați pentru cele mai originale ținute. Pe cele două scene ale festivalului, atmosfera este completată de concerte live.

La scena mare urcă Vunk, Andia, The Urs, Trooper, Omul cu Șobolani, Infected Rain, Iuliana Beregoi și Dora Gaitanovici, în timp ce scena mică este dedicată copiilor, cu spectacole de teatru, dans și muzică. West Side Hallo Fest rămâne un festival care îmbină perfect misterul, arta și emoția. A doua zi promite groază, energie și spectacol total – o experiență de Halloween trăită la intensitate maximă, la malul Lacului Morii.